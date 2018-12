Næste uges kultur: Der venter bastunge humørsvingninger i Vega, og Preben Wilhjem kæmper for retsstaten

PETER MICHAEL HORNUNG OM KUNST: Gruppeudstilling. After the Finish Line. Galleri Susanne Ottesen. Til 19. jan.

Galleri Susanne Ottesens gruppeudstilling ’After the Finish Line’ har ikke noget med Finland at gøre. Den tager derimod udgangspunkt i en tilstand, som er fælles for mange i dag, bl.a. de otte deltagere på udstillingen. For mange kunstnere giver det ikke længere mening at tro på et endegyldigt mål, som man kan arbejde sig henimod, og som så får alt til at falde i hak. De otte internationalt orienterede kunstnere – fra lande som USA, Storbritannien, Italien og Columbia – er udvalgt af udstillingens kurator, Helga Just Christoffersen. Den danske kunsthistoriker har allerede i en årrække arbejdet ved New Museum of Contemporary Art i New York. På gallerimessen Chart har hun stået for præsentationen af den helt unge kunstnergeneration.

LARS HEDEBO OLSEN OM DESIGN: 100 år med dansk keramik. Maison du Danemark, Paris. Til 3. marts

Man kan ikke læse om det på deres hjemmeside, og det er heller ikke noget, de reklamerer særlig meget for, men den danske kulturbastion i Paris – Det Danske Hus i nummer 142 på Avenue des Champs-Élysées – er frem til marts spækket til bristepunktet med dansk keramik. 500 stykker klassisk og vild keramik fra Gertrud Vasegaard til Christina Schou Christensen. Et must, hvis man er i byernes by. Udstillingen vises senere herhjemme på Sophienholm og Skovgaard Museet.

THOMAS MICHELSEN OM KLASSISK: Bachs Juleoratorium. Filharmonisk Kor, Odense Symfoniorkester og solister. Odense Domkirke. 13. dec.

Der er chance for en god juleoplevelse, når Bach runder Odense Domkirke på torsdag. Den fynske tradition tro er det nemlig en af verdens førende kordirigenter, engelske Stephen Layton, der dirigerer de første tre af de i alt seks kantater, som udgør Bachs ’Juleoratorium’. Solister er blandt andre sopranen Nina Bols Lundgren.