Pantone 16-1546: Der er både bekymring og håb i den koralkulør

Hvis du overvejer at købe noget koralrødt, er det ikke tilfældigt. Farven fanger tidens interesse for natur og ses som en modvægt til teknologi. Det mener i hvert fald farvefolkene hos Pantone, der kalder Living Coral farven til 2019.

Når det handler om mode, er 2019 for længst gået i gang. Næste år er ved at være old news, og de store modeproducenter har allerede blikket rettet mod begyndelsen af 2020. Kollektionerne til 2019 er på skinner, og derfor er det også muligt at lave sikre forudsigelser om den nærmeste fremtid.



En af de mest omtalte spåmænd er Pantone, der arbejder med farver og har et system af farvekoder, som kan hjælpe folk inden for forskellige former for design med at tale samme sprog.

Fakta PANTONE The Pantone Color Institute er mest kendt for at producere et farvesystem, der skal gøre det nemmere at udveksle informationer mellem designere, fabrikker, grafikere, malingproducenter, fotografer og andre med farver på paletten.

Alle kulører er nummereret og standardiseret, og Pantone har copyright på systemet. Firmaet, der har base i New Jersey i USA, udvælger hvert år i december næste års farve, som er et bud på en kulør, man vil komme til at se meget i mode, design, makeup, medier osv. Blandt de senere års valg har været marsala (2015), støvet rosa og afdæmpet blå (2016), bladgrøn (2017), ultraviolet (2018) og levende koral (2019). Vis mere

Pantone udsender hvert år i december en pressemeddelelse, hvor firmaet ’kårer’ det kommende års farve. Spådommen går sin sejrsgang gennem de globale medier, for det er jo sjovt at snakke om fremtiden, og nogle gange kan man allerede genkende tendensen omkring sig.

Det bør man kunne. Pantone bygger sin forudsigelse på bevægelser, der er i gang. Trends skabes i modebranchen ikke i ryk, men som gradvise bevægelser, og efterårets modeshows har givet en række pejlemærker, som trend-forecasters kan pusle sammen til et større billede.

Farvekoden til 2019 hedder 16-1546 og bærer navnet Living Coral – levende koral. Det er ifølge Pantone »en levende orange med en gylden undertone, der reflekterer den varme, det liv og den beskyttelse, et koralrev giver til livet i havet«.

Farven er valgt, fordi den virker »optimistisk i et kulturelt landskab, der i stigende grad domineres af digital teknologi og sociale medier«.

Højtravende ord

Der er altså både bekymring og håb i den koralkulør.



Laurie Pressman, direktør for Pantone Color Institute, siger til magasinet Time, at »vi har set den negative udvikling, hvor naturen nedbrydes. Denne farve giver os tro på, at udviklingen kan vendes«.

Hvis du synes, at det lyder som højtravende tågesnak, når det handler om en kulør, der kommer til at dukke op på bluser, sko eller genstande til hjemmet, så send en venlig tanke til beskrivelsen af årets farve 2018 – Pantone 18-3838 – også kendt som ultraviolet.

»En dramatisk, provokerende og eftertænksom lilla nuance, der kommunikerer originalitet, genialitet og visionær tænkning, som viser vej ind i fremtiden«. Det var desuden en hyldest til den dengang nyligt afdøde musiker Prince.

I 2017 var årets farve bladgrøn, og året før tilfaldt æren både en lys blå og en støvet rosa nuance. Bare for at være på den sikre side bakkes årets farve altid op af en vifte af kulører, som ser ud til at kunne fange tiden.

For modtagerne af den slags informationer handler det om ikke at tage fejl. Det er dyrt at brænde inde med en kollektion af orange nederdele den sæson, hvor alle vil have noget gult. Farveforudsigelserne kan bruges som en form for forsikring. Hvis man går den vej, alle de andre går, går man i hvert fald ikke helt forkert.

Konservative kulører

Det sjove er, at mange af disse markante farver primært bruges af modebranchen til at skabe opmærksomhed på catwalken, i reklamer eller magasiner. Vi forbrugere har en tendens til at holde fast i de farver, vi allerede har et godt forhold til.

I 2016 lavede analysefirmaet Edited en undersøgelse af, hvilke farver der rent faktisk sælger bedst i USA. Man så på et helt år, og i afdelingen for dametøj tegnede sort sig for 35 procent af salget, grå og hvid tog 14 procent hver, mens klassikerne brun, pink og navyblå alle lå på cirka 6 procent. Det efterlader mindre end en femtedel af markedet til sæsonudsving, dyreprint og andet sjovt.

Katie Smith, der er senioranalytiker hos Edited, forklarer til Womens Wear Daily, at magasiner har brug for friskt indhold og derfor griber nyhederne fra de store modeshows.

»Men i den virkelige verden er navy altid en succes. Det er bare ikke særlig sexet at fortælle den historie i et modemagasin. Og forbrugerne har egentlig heller ikke lyst til at læse om det, de allerede har i klædeskabet«.