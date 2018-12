Forfatterskolen sparer studieture væk for at få råd til whistleblower-ordning

2019 bliver et »usædvanligt skrabet« år på Forfatterskolen. Det skriver skolen selv til Kulturministeriet, efter balladen på skolen har krævet en dyr oprydning.

Efter flere års uro på skolen valgte bestyrelsen i oktober at afskedige rektor Jeppe Brixvold og etablerede samtidig en whistleblower-ordning, der skal afdække chikane på skolen.

Det har givet Forfatterskolen ekstraudgifter for 382.875 kroner, og det tynger voldsomt på et budget, der ligger lige over tre millioner kroner om året.

Pengene til oprydningen går både til de advokater, der bestyrer whistleblower-ordningen, og øgede lønudgifter, fordi Jeppe Brixvold får løn i sin opsigelsesperiode. Derudover skal der findes 59.000 kroner til at dække et gammelt underskud fra 2015 og 2016, der er dukket op.

I november bad Forfatterskolens bestyrelsesformand Bodil Marie Stavning Thomsen om hjælp fra kulturminister Mette Bock (LA) til at få betalt de ekstra udgifter, men det afviste ministeren.

I en mail til Kulturstyrelsen, Politiken har fået aktindsigt i, skriver Forfatterskolens administrator, Karen Juul, at skolen har valgt at »hive plasteret hurtigt af« og tage hele besparelsen på ét år. Det betyder, at eleverne må undvære studieturene i 2019.

De 15-20 elever og deres lærere skulle have været på den faste introtur til Hald Hovedgård og en studietur til udlandet i 2019. Det var sat til at koste 340.000 kroner. De penge sparer man nu, ligesom man sløjfer en bogudgivelse om en studietur til Mexico samt en projektkonto.

»Det kunne lyde, som om det under alle omstændigheder er flødeskummet, vi fjerner, men både Hald-opholdet og studieturen er yderst vigtige og meget centrale i skolens virke. Hald-turen er ikke en almindelig rustur, men en intensiv introduktion til skolen, tekstlæsningen og hinanden«, skriver skolens administrator.

Kulturminister Mette Bock har bedt bestyrelsen om en redegørelse, hvor de forklarer, hvordan de vil skabe ro på skolen. Den skal leveres efter nytår, hvor bestyrelsen også har gennemgået resultaterne af whistleblower-undersøgelsen.