Forfatterskole får ikke penge til oprydning efter rektorfyring og chikane

Forfatterskolen skal klare sine problemer selv, og de skal snart forklare kulturministeren, hvordan de vil gøre det. Det er den korte version af det brev, den trængte skole netop har modtaget fra kulturminister Mette Bock (LA).

I starten af november skrev skolens bestyrelsesformand til kulturministeren og bad om en ekstra bevilling til at dække udgifterne omkring fyringen af rektor Jeppe Brixvold og en whistleblowerordning, der skal afdække chikane på skolen.

De samlede ekstraudgifter blev i brevet gjort op til 382.875 kroner, der blandt andet går til advokatregninger, løn til den afskedigede rektor, plus aflønning af vikarer til hans undervisningstimer.

Men de penge skal Forfatterskolen selv finde, står der i svaret fra ministeriet:

»Skolen har fået at vide, at Kulturministeriet ikke kan give dem en ekstrabevilling. En bestyrelse skal kunne stå på mål for de dispositioner, den træffer – også de økonomiske. Det gælder også i dette tilfælde. Det er bestyrelsens ansvar at sikre en fornuftig likviditet, der giver skolen mulighed for at agere på en økonomisk ansvarlig vis«, siger Mette Bock i en skriftlig kommentar til Politiken.

Fakta Her er regningen Forfatterskolen har ikke selv råd til at betale for at rydde op efter rektorfyring og rygter om krænkelse af elever. I en ansøgning til Kulturministeriet gør skolen regningen op på denne måde: Whistleblowerundersøgelse: 135.000 kr. Advokatbistand:68.875 kr. Dobbelt rektorløn: 110.000 kr. Annoncering, ny rektor: 10.000 kr. Gæstelærer til afløsning for konstitueret rektor: 44.000 kr. Medietræning, bestyrelsesformand:15.000 kr. I alt: 382.875 kr. Kilde: Ansøgning til Kulturministeriet. Vis mere

Ministeren beder samtidig Forfatterskolen forklare, hvordan den vil finde pengene ved at indsende et revideret budget for 2018 og foreløbige budgetter for 2019 og 2020.

Og det er ikke nok, at der kommer styr på økonomien, lyder det fra Mette Bock:

»Det er nødvendigt, at der bliver skabt ro på Forfatterskolen. Skolen er derfor blevet bedt om at redegøre for, hvordan de har tænkt sig at få skabt stabile rammer om skolen«, siger ministeren.

Redegørelsen om fremtiden skal ifølge ministeriets svar til Forfatterskolens bestyrelse ligge umiddelbart efter årsskiftet.

Forfatterskolen har været gennem en tumultarisk periode, siden den daværende rektor Pablo Llambias i 2015 måtte gå fra sin post, efter han havde udsat en kvindelig elev for sexchikane.

Llambias blev afløst af Jeppe Brixvold, der på det tidspunkt var lærer på skolen. En af hans første beslutninger var at genansætte en lærer, som i 2010 var blevet bortvist efter voldsomt at have overfuset en elev. I 2016 gik den genansatte lærer igen amok, denne gang på en studietur til Sverige, hvor han overfuste en elev på den svenske forfatterskole.

Episoden fik Jeppe Brixvold til at give læreren en advarsel, men rektoren undlod at orientere sin bestyrelse om forløbet. Da bestyrelsen halvandet år senere blev opmærksom på sagen fra Sverige, gav man Jeppe Brixvold en reprimande for at have skjult sagen.

På samme bestyrelsesmøde i maj i år fik Jeppe Brixvold en advarsel for at have brudt Forfatterskolens regler for alkohol og rusmidler.

Da bestyrelsen i oktober i år fik et brev fra 55 forfattere, som bad Forfatterskolen undersøge rygter om chikane, krænkelser og uacceptabel adfærd på skolen, besluttede man at fyre sin rektor og indlede en undersøgelse via en whistleblowerordning.

Det var regningen for den øvelse, bestyrelsesformanden ville have ministerens hjælp til at betale. De 382.875 kroner udgør en væsentlig belastning for en skole, der får et årligt driftstilskud på tre millioner kroner.