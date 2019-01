Henrik Palle anmelder første afsnit af ’X Factor’ på TV 2: Det lover godt, og det samme gør den ny dommertrio

Det handler ikke en skid om sangerne, det handler om dommerne.

Tv-anmeldelse









X Factor 2019. Talentkonkurrence. TV 2. Med bl.a. Thomas Blachman, Oh Land og Ankerstjerne. Kan ses på TV 2 Play og de kommende fredage på TV 2 kl. 20.00.



Sådan sagde Thomas Blachman til den ene af sine nye meddommere, sangeren, sangskriveren og ikke mindst produceren Ankerstjerne. Og for et par år siden havde det været et sandt udsagn. Thi ’X Factor’-konkurrencen var et meget langt stykke ad vejen et cirkus, hvor sprechstallmeisteren strålede langt mere glansfuldt end akrobaterne og de eksotiske dyr. Imidlertid er noget forandret i årets konkurrence, som nu udspiller sig på TV 2.

Pimpede bodegaløver

Og det kunne meget vel være et øget fokus på de rent faktisk medvirkende. For en af de ændringer, der er blevet gennemført ved overgangen fra den ene kanal til den anden, er, at grupper kan tilmelde sig, og at de også kan divertere med håndgjort musik. Hvilket måske kunne føre til, at slaget kom til at stå mellem indierockere fra Egtved og danskpoppere fra Dalum i stedet for pimpede bodegaløver og Mariah Carey-wannabees.

Allerede ved første sæt optrædende fornam man dette. Det var nemlig ikke den sædvanlige min-mor-synes-jeg-synger-godt-personlighedstype, men et garvet, swingende fynsk outfit med det kækt kiksede navn Dr. Rolf og Kanylerne. Med tråde tilbage til fænomener som Hyldemor og Alrune Rod viste de fra nærmest første taktslag, hvor såvel skab som seng, bord og stol bør befinde sig i den ny musikalske lejlighed. Og tak for det.

Det skrev vi om ’X Factor’ 2018 Pludselig er den der, X-faktoren i dommergruppen, og den gør, at det samtidig kommer til at handle om musik og forhåbninger, talent og muligheder, mere, end det har gjort tidligere, hvor de eneste vindere har været de til enhver tid siddende dommere. Fire hjerter gav vi.

Naturligvis kom der også et par selvudnævnte verdensartister, der sang mere falsk end tonedøve heste, men De hule nåle og så en vidunderligt syngende ung kvinde fra Padborg skabte lys i mørket. Sidstnævnte fik følgende salut med på vejen af Ankerstjerne: »Det er feje hold med de Disney-glugger og det talent«, sagde han og demonstrerede dermed, at ikke kun rektor Blachman forstår at coine frasen.

Også Oh Land, en af vore efterhånden ikke så få internationalt anerkendte popstjerner, fungerede fornemt i sammenhængen. Skarpe tilbagemeldinger til de håbefulde, men med empati og mildhed i mælet.

Sultne som junkier

Dommerne er ikke blaserte. Det må man lade dem. Men de er sultne efter talent som junkier efter stof, og når de af og til får deres dosis, ligner de da også tilfredse katte, der taktfast nikker til sangenes beat.

Produktionen havde i år valgt at skrue ned for det indledende freakshow. Godt nok skulle vi seere udsættes for en seriøs røvfuld umusikalitet, men det var blandt andet løst med humor ved at fokusere på de mange fantasifulde undskyldninger for manglende formfuldendthed. En elegant måde at udstille selve den generelle ’X Factor’-mentalitet i visse dele af samfundet på. I et sjovt interludium mellem sanglærker og spradebasser talte dommerne om støv og kropslighed, og her fortalte Blachman, at han ikke støver endsige sveder nævneværdigt. Hvilket må siges at være noget.

Men efter den indledende auditionrunde må man konkludere, at han i alle fald ikke virker mosbegroet i forhold til sine noget yngre meddommere. Årets ’X Factor’ har noget, måske ligefrem X-faktor.