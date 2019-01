Hør arkitekterne: Hvad har Bauhaus’ betydning været?

Hvilken betydning fik Bauhaus-skolernes blot 14 virksomme år for senere generationer af arkitekter og designere verden over og ikke mindst i Danmark?

Morten Gregersen, partner Nord Arkitekter

»Som medgrundlæggere af modernismen og med deres helt gennemgående interesse for funktion og rationalitet er Bauhaus’ betydning enorm. Herhjemme formede de i høj grad Arne Jacobsen og andre af dem, som vi står på skuldrene af i dag. Arne Jacobsen kom jo først hjem fra Tyskland helt optændt af deres betonvægge, men sådan nogle kunne man ikke få lån i banken til at lave i Danmark, så han murede sine vægge, pudsede dem og satte træforskalling på, så det lignede beton«.

Vi står alle på skuldrene af Bauhaus’ interesse for det samfundsmæssige og ideen om, at arkitektens rolle ikke bare er at skabe det skønne Dorte Mandrup, arkitekt og kreativ direktør Dorte Mandrup

»De forsøgte at skabe en international stil uden ornamenter, hvor der ingen historie var at glorificere. Derfor slog nazisterne så hårdt ned på dem. Og i debatten om arkitekturen er det vel groft sagt også sådan i dag, at nogle politiske retninger ønsker at betone en særlig national historie via arkitekturen, mens andre ønsker at skabe noget mere globalt orienteret med et humanistisk afsæt. Bauhaus skete i et øjeblik af historien, hvor kulturlivet var sprudlende og grænsesøgende, hvilket man da godt kunne ønske sig noget mere af i dag«.

»Når folk i dag kritiserer modernismen for at være menneskefjendsk, ser de helt bort fra, at den formåede at skabe lys, luft og sanitet i vores boliger. Som jeg forstår det, er det dog snarere industrialiseringen af arkitekturen end en særlig stil, der skældes ud på. Det vil sige repetitionen og måden at gøre alt billigere på. Der laves stadig alt for mange boliger i Excel-ark i dag, og det kæmper vi arkitekter i den grad med, selv om vi er pragmatikere og har en funktionel tilgang. For alt, der er smukt, kan ikke nødvendigvis sættes på skabeloner«.

Anne-Louise Sommer, direktør Designmuseum Danmark

»Tænker man på Bauhaus som pædagogisk projekt er betydningen gigantisk, for rigtig mange designskoler verden over og ikke mindst i Danmark er jo modelleret over de principper«.

»Men der er i virkeligheden ikke noget ved Bauhaus, som er totalt originalt, og som du ikke kan spore i andre sammenhænge. Meget henter de ind fra andre steder, men de institutionaliserer det, som billedkunstnerne, skulptørerne, arkitekterne og designerne laver i den kunstneriske avantgarde på tidspunktet, og formår at sætte det på en form, som bliver alment tilgængelig«.

»De smed populært sagt traditionen ud med badevandet og ville opfinde det hele fra nyt til et funklende nyt, moderne samfund. Det passede umiddelbart ikke så godt ind i en dansk sammenhæng, hvor man netop trak traditionen med ind i det moderne. Det vil de fleste kende fra dansk møbeldesign, som er rodfæstet i snedkerkunsten, mens Bauhaus eksperimenterer med stålrørsmøbler, der næsten ligner kunstinstallationer«.

»Men efter Anden Verdenskrig er indflydelsen der jo alligevel, hvilket kommer til udtryk i Erik Magnussens termokande, som ligner noget, der er hoppet lige ud af Bauhaus. Det samme gælder Arne Jacobsens linje i rustfrit stål med isspanden, kanden, askebægret og så videre. Så i Danmark pendulerer vi lidt, kan man sige. Stålrørsmøblerne kom aldrig rigtig, men forenklingen og formsproget tager man til sig, og Børge Mogensens Folkestol blev også skabt til masseproduktion. Den siger bare ikke: Se mig, jeg er lavet på en fabrik, sådan som de gjorde hos Bauhaus«.