Gyldendal har haft et »vanskeligt år«, og det fortsætter ind i 2019

Det gik præcis så dårligt for Gyldendal i 2018, som forlagskoncernen ventede i august. Overskuddet før skat nåede ned på 21 mio. kr., hvor det året før lå på 45 mio. kr. I 2015 og 2016 var overskuddet på henholdsvis 64 og 76 mio. kr. før skat. Koncernen kalder selv 2018 for et »vanskeligt år for Gyldendal-koncernen«, som har mærket et fald i indtjeningen på salget til privatkunderne.

»Resultatet for 2018 er positivt, men ikke prangende«, siger Gyldendals nye administrerende direktør, Morten Hesseldahl.

I det forløbne år har forlaget nedskrevet lageret på et bredt antal udgivelser, som ikke var tilpasset efterspørgslen. Desuden solgte en række bestsellere ikke som forventet.

Ikke bedre

Forlagets økonomi vil heller ikke udvikle sig prangende i 2019, idet koncernen forventer et overskud før skat på linje med 2018-resultatet.

Omsætningen i Gyldendal var sidste år svagt faldende og lå på 854 mio. kr. Det er mere end dobbelt så meget som Gyldendals nærmeste konkurrent, Lindhardt og Ringhof. L&R fik til gengæld et forholdsmæssigt langt større udbytte af sin omsætning på 391 mio. kr., viser forlagets nye 2018-regnskab. Overskuddet blev 18,6 mio. kr. før skat og ligger dermed meget tæt på, hvad Gyldendal realiserede i samme periode.

Historisk godt

»Dette er det bedste resultat i forlagets historie, og vi har endda fastholdt det høje investeringsniveau i vores digitale forretning. Vores omsætning er igen vokset med 10 procent i forhold til sidste år. År for år øger vi udgivelsesprogrammet, og i 2018 har vi udgivet mere end én bog i timen, når man medregner alle lande og formater«, siger administrerende direktør Lars Boesgaard.

Lindhardt og Ringhofs forlag Saga har stået for en stor, international ekspansion i bl.a. de nordiske lande, Tyskland, Holland, Spanien, Portugal og Polen. Ifølge Lars Boesgaard ser forlagshuset særdeles lyst på udsigterne for 2019.