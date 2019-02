Happening: Filmskolens elever afholder begravelse for deres uddannelse

Blomst på blomst blev lagt på det sorte klæde, mens en cello og violin fyldte den kolde luft med smuk tristesse. Der var lys, kranse med silkebånd og mennesker, som krammede og sagde »Nå...«, som man nu gør, når de skal kastes jord på nogen, man elsker.

Men det var ikke en rigtig begravelse, det var en konstruktion, som skulle fortælle en historie, og på den måde var det en helt rigtigt, når nu det var en filmskole, der skulle stedes til hvile.

Efter en lang og bitter kamp om Den Danske Filmskoles sjæl sendte 87 af de 96 elever i sidste uge en skarpt formuleret mistillidserklæring til skolens rektor Wenca Wiedemann. Og tirsdag eftermiddag var det så tid til at begrave skolen ved en happening, der trak mere end 100 mennesker til den lille plads foran skolen på Holmen.

Frygt for ensretning

Den fingerede begravelse var både en protest mod Vinca Wiedemann, som eleverne mener, er for dårlig til at lytte. Og et oprør mod rektors ønske om gøre Filmskolen til en del af det øvrige uddannelsessystem. Ifølge planerne skal skolen akkrediteres eller kvalitetsmåles ligesom andre uddannelser i Danmark og gøres til en kandidat-uddannelse, hvor man bliver bachelor efter tre år og kandidat efter fem.

Der var mere end 100 fremmødte ved tirsdagens happening, hvor flere af skolens elever læste op af kærlighedserklæringer til den filmskole, der forsøger at forsvare. Foto: Finn Frandsen



Det er det niveau de øvrige kunstneriske uddannelser i Danmark er akkrediteret til – ligesom de fleste filmskoler i Norden og resten af Europa. Den nuværende filmskoleuddannelse tager fire år og kan ikke kombineres med andre uddannelser eller få EU-støtte til sine projekter.

Både eleverne og store dele af filmbranchen er imod reformen. De frygter, at det vil ensrette skolen og få den til at ligne almindelige uddannelser og ikke en filmskole med højt kunstnerisk niveau.

Elev: Tæt forhold til lærere er vigtig

Vinca Wiedemanns reform betyder også, at skolen opgiver den nuværende model, hvor hver linje har haft sin egen uddannelsesleder, der var ansvarlig for eksempelvis klippeuddannelsen, fotouddannelsen eller dokumentarinstruktør-uddannelsen. Det var den enkelte uddannelsesleder, der tilrettelagde undervisningen og havde ansvaret for eleverne gennem hele forløbet.

Funktionen som uddannelsesleder bliver afskaffet for det hold, der begynder efter sommerferien og erstattes af faglærere.

Efter formanden for elevrådet, Andreas Sandborg, havde læst mistillidserklæringen højt, gik en række elever til mikrofonen og gav deres personlige hilsen til skolen.

En af dem var tonemester-elev Valdemar Fink, der har gået på skolen side 2017. Han talte om, hvordan skolen har fået ham og hans klassekammerater til at blomstre, fordi deres forløb er blevet skræddersyet til den enkelte elev, og fordi klassen har være fulgt tæt af den samme underviser.

»Jeg håber, ledelsen begynder at lytte til de her protester. Det er vigtigt, at vores lærer følger os gennem hele studiet, så de kan se vores personlige udvikling. Mister man den relation, og den historie man har med hinanden, så bliver det en dårligere uddannelse«.