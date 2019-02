And The Oscar goes to: Her er nattens store vindere Det begyndte i 1929. Natten til mandag er de eftertragtede Oscars uddelt for 91. gang.

Dette års Academy Awards er blevet uddelt natten til mandag i Los Angeles. Portrætfilmen 'Bohemian Rhapsody' vandt flest priser med fire ud af i alt fem nomineringer. Her er vinderne af hovedkategorierne: Bedste film: 'Green Book' Bedste instruktør: Alfonso Cuarón, 'Roma' Bedste mandlige hovedrolle: Rami Malek, 'Bohemian Rhapsody' Bedste kvindelige hovedrolle: Olivia Colman, 'The Favorite' Bedste mandlige birolle: Mahershala Ali, 'Green Book' Bedste kvindelige birolle: Regina King, 'If Beale Street Could Talk' Bedste ikke-engelsksprogede film: 'Roma' (Mexico) Bedste originale manuskript: 'Greenbook' (Brian Currie, Peter Farrelly og Nick Vallelonga). Bedste sang: 'Shallow', Lady Gaga. Bedste animationsfilm: 'Spiderman - Into the Spiderverse' Kilder: Academy Awards ritzau