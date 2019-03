Det brune årti giver genlyd i moden: Sovsekuløren er tilbage i vores tøj, på catwalken og i butikkerne

Der er sket noget i modebilledet, når selv Hedi Slimane sender modeller klædt i brunt ud på catwalken. Designeren, der normalt helst arbejder i sort, leverede et brunt overflødighedshorn ved sit seneste show i Paris for mærket Celine, og han sluttede sig dermed til en voksende bølge af fans af den ofte udskældte kulør.

Den brune farve har haft sine op- og nedture i klædeskabet og var i lange tider forvist til evig forbandelse pga. mistænkelige forbindelser til 1970’ernes livløse brune jakkesæt, tekrus i ler og en leverpostejfarvet hverdag.

Nu er brun i spotlyset igen, og Hedi Slimanes fortolkning munder ud i f.eks. dragende brune kapper, småternede nederdele med en bund af brunt, kvinder i blazerjakker af brun fløjl, knælange brune frakker og højhalsede sweatre i nuancer af brunt.

70’erne fremstår nu i et lyserødt skær, de pinlige sider er glemt Artikel i The Guardian efter modeugerne i februar

Kollektionen er blevet beskrevet som et skridt tilbage til 70’ernes Paris og en hyldest til den skødesløse elegance, som åbenbart kommer naturligt til franske kvinder (hvis man tror på klicheerne).

Den brune bevægelse har været i gang ved modeugerne det seneste års tid, og ideerne begynder nu at blive synlige i butikkerne. Påvirkningen kommer fra eksklusive mærker som Fendi, Hermès, Max Mara og Burberry, men fast fashion-giganterne Zara og H&M-kæden And Other Stories har set tegnene i kaffegrumset og læsser brunt ind på bøjlerne.

Det handler ikke kun om en specifik brun farve, men om en palet af nuancer, der rækker fra sand og beige til caffe latte og mørk karamel. Tendensen virker som en naturlig fortsættelse af interessen for trenchcoats og frakker i toner af kamel.

Udviklingen har allerede født overskrifter som ’Brown is the new black’, og selv om tvivlere har svaret igen med ’Is brown really the new black?’, ligner foråret 2019 mere et brunt udråbstegn end et brunt punktum.

Kontakt med naturen

Selv om farven brun har været forvist fra det gode selskab i en længere periode, er den faktisk meget anvendelig. Det forklarer Anna Gulmann, lektor på Sustainable Fashion-uddannelsen på KEA i København, hvor hun bl.a. underviser i trend forecasting og farveteori.

»Det er en rar og rolig farve. Den matcher godt med andre farver og kan skabe kontrast til skarpere kulører som lyserød og lilla. Brun opfattes traditionelt som en efterårsfarve. Den er god, når man er vinterbleg og bliver beskidt af sprøjt fra vandpytter og ture i skoven. Men den fungerer til flere sæsoner og er også fin til brun hud og kan fungere sammen med sommertidens lyse farver«.

Anna Gulmann lærer bl.a. sine studerende om de betydninger, som forskellige farver bærer på. Det er vigtigt for en kommende designer eller lignende at vide, hvordan en bestemt kulør opfattes.

Hun mener, at den brune bølge kan ses i forlængelse af en voksende interesse for bæredygtighed og miljø.