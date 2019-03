Som et makabert teaterstykke: Bogen 'Sygeplejersken' er en medrivende genfortælling af en tragisk kriminalsag

Kristian Corfixen har skrevet en sympatisk og medrivende fortælling om sygeplejersken fra Nykøbing Falster, der blev dømt for at forgifte sine patienter.

Det er tidlig morgen på Nykøbing Falster Sygehus, og hjertestopalarmen har netop igen hylet ud over akutafdelingen. En 86-årig kvinde er ved at dø.

Sygeplejersken Pernille Kurzmann Larsen burde fare ind på sygestuen med den medicin, som hun skubber foran sig på et rullebord. Men noget får hende til at standse op.

Situationen forekommer uvirkelig, som et makabert teaterstykke: Pernille Kurzmann Larsen har allerede overværet tre hjertestop den nat. Alle tre patienter er døde.

Det er langt flere end normalt, og det, der nogle uger tidligere begyndte som en utrolig mistanke, er hun nu fuldt overbevist om, da hun river sig løs fra sine tanker og styrter ind på sygestuen: De mange dødsfald skyldes en af hendes kolleger, sygeplejersken Christina Aistrup Hansen, der også denne gang er ankommet til hjertestoppet som den første. Hun ved, hvornår hun skal dukke op, for det er hende, der forgifter patienterne.

Kristian Corfixen: Sygeplejersken - En af Danmarkshistoriens mest spektakulære drabssager. Lindhardt og Ringhof. 320 sider, 250 kroner

Scenen stammer fra journalist Kristian Corfixens grundige rekonstruktion af natten mellem 28. februar og 1. marts 2015, hvor tre patienter under mystiske omstændigheder afgik ved døden på Nykøbing Falster Sygehus’ akutafdeling.

Rekonstruktionen, der bygger på et omfattende kildemateriale, er en stærk grundpille i den dokumentariske bog ’Sygeplejersken’, der også nøje opruller politiets efterforskning og retssagen mod Christina Aistrup Hansen, som i dag afsoner en dom på 12 års fængsel for i alt 4 drabsforsøg.

Retten fandt, at hun gennem flere år forgiftede hospitalets patienter med injiceret medicin i livsfarlige doser, og bogen godtgør, at det reelle antal døde kan være langt højere end 4. Det særlige ved dødsfaldene denne første forårsnat i 2015 var imidlertid, at Pernille Kurzmann Larsen og hendes lægekæreste slog alarm, mens de voldsomme mængder medicin stadig kunne måles i ofrenes blod.

Hvad kan sagen egentlig lære os?

’Sygeplejersken’ er en ulykkelig historie, som vi føres sobert og ubesværet igennem af forfatteren. Både Pernille Kurzmann Larsen, som blev anklagerens hovedvidne i sagen, og den dømte, Christina Aistrup Hansen, medvirker i bogen, og de bidrager begge til signalementet af et menneske, der i sygelig grad higer efter opmærksomhed og anerkendelse, og som har retspsykiaterens ord for, at hun lider af en personlighedsforstyrrelse.

Måske var det grunden til, at hun forsøgte at tage livet af de mennesker, hun skulle pleje: for at høste kollegernes ros for sit selviscenesatte genoplivningsarbejde. Vi ved det ikke, for Christina Aistrup Hansen nægter sig fortsat skyldig, og selv om hun medvirker i bogen, bidrager hun altså ikke med indsigt i årsagerne til de drabsforsøg, hun er dømt for.

Forfatteren strejfer en række interessante perspektiver som tillid versus kontrol i det offentlige og tyngden af indicier i retssager

Forfatteren strejfer en række interessante perspektiver som tillid versus kontrol i det offentlige og tyngden af indicier i retssager. Men det kunne også have været oplagt at bevæge sig længere ned i, hvordan et menneske ender som Christina Aistrup Hansen. For hvad er personlighedsforstyrrelser egentlig, og kunne det have ændret noget, hvis Christina Aistrup Hansens kolleger og chefer havde været bedre rustet til at afkode hendes adfærd? Og hvad kan vi i det hele taget lære af sagen?

Det giver bogen ikke sit bud på. Til gengæld tilbyder den sin læser en gennemarbejdet, sympatisk og medrivende genfortælling af en tragisk kriminalsag, der stadig udgør er et lige så stort kors for forstanden, som den gjorde den morgen, Pernille Kurzmann Larsen stod der bag sit rullebord og så konturerne af det ubegribelige:

De, der skal passe på os, kan bruge deres magt til at gøre os ondt.

Janus Køster-Rasmussen er journalist i DR og medforfatter til den dokumentariske bog ’Bullshit – fortællingen om en familie’, der er udkommet på Gyldendal.