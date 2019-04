Første gang: Nyt album bevarer jazzgiganten Ben Websters allerførste optræden i Danmark

’Ben Webster’s First Concert in Denmark’ er fyldt med spændstighed, spillelyst og helt suveræne øjeblikke fra saxofonisten, der endte med at gøre København til sit hjem.

Kalenderen sagde 10. januar 1965, og Ben Webster var lige fløjet ind fra London. Lange rejser over vand var han ikke glad for, men et smut fra London til København turde den amerikanske saxofonist godt. Han endte med at blive her resten af sit liv. Efter fire år i Amsterdam boede han sine sidste fire år i København.

Den amerikanske musiker fra Kansas City elskede Danmark. Han elskede danskerne, fraværet af racisme, de anstændige musikertariffer og den københavnske jazzblub Montmartre, og selv om pladeselskabet Storyville ikke gør så meget ud af, at Webster i første omgang bosatte sig i Holland, er det smukt, at de kalder denne albumudgivelse for »et forspil til en kærlighedsaffære«.











Ben Webster: Ben Webster’s First Concert in Denmark. Storyville.

Det, man hører på dette uddrag af Websters første optræden i København, er en mester, der spiller numre, han kan forfra og bagfra, sammen med en lige så fremragende trio fra de gyldne Montmartre-år bestående af Kenny Drew på klaver, Niels-Henning Ørsted Pedersen på bas og Alex Riel på trommer.

Man får kun en halv time i selskab med de fire genier, for det er radiotransmissionen fra koncerten, spillet i det daværende Radiohuset på Frederiksberg, der her er udgivet. Hvert andet nummer er af Websters gamle arbejdsgiver Duke Ellington, og efter det første kor i slutningen af ’Cottontail’ var det tid til timenyhederne, så der fader musikken ud.

Luftigt og suverænt

Men det, der kommer inden da, er fremragende.

Webster maser melodien til ’Pennies from Heaven’ ud af hornet, som drejede det sig om fed oliefarve fra en tube. Kenny Drew er en drøm som akkompagnatør sammen med Alex Riel og Niels-Henning Ørsted Pedersen, hvis suveræne basspil Webster straks faldt for. Der spilles på topniveau, og man kan genkende Websters Johnny Hodges-inspirerede tenortone på et splitsekund.

Fraseringerne er luftige og suveræne på samme tid, og publikum er begejstrede og klapper entusiastisk.

Det er vintage-Webster-balladespil, komplet med krølle på halen

Efter en lydprøve, hvor Webster selv ved klaveret filosoferer over, hvilket tempo ’In a Mellotone’ skal tages i, mens han pinder den ud med hårdt stride-klaverspil – han var en udmærket, selvlært pianist – er der spændstighed og spillelyst på ’Blues in B-flat’, hvor Webster viser sig frem i raskt tempo med en snert af slagsbror og growl i tonen, inden Kenny Drew overtager føringen, og NHØP fyrer den af med den personlighed og det mesterskab, der tydeligvis allerede her har vundet Websters kærlige opmærksomhed.

Ben Webster udviklede sig gennem sin karriere til at blive jazzballadens ubestridte mester, og han er suveræn i ’My romance’. På samme svømmende, drømmende, halvt åndende, halvt spillende måde, som mange jazzelskere kender så godt fra hans tag på kendingsmelodien ’Stardust’ fra det hedengangne DR-radioprogram af samme navn.

Kenny Drew sætter det drævende langsomme tempo og folder sig så ud med stjernedrys fra flyglet, inden Webster tager ordet igen og runder af i helt langsom stil. »Way down«, som en af musikerne – Drew, tror jeg – formanende råber lige inden afslutningen.