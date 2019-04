Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed: Forsker, der dykkede ned i skattepapirer, mener at have fundet Shakespeares hjem

De fleste kender til William Shakespeares værker, men indtil for nylig var det stadigvæk uklart, hvor manden bag en lang række af verdenshistoriens vigtigste teaterstykker boede i sine år i London.

Men det har den engelske teaterhistoriker Geoffrey Marsh nu rådet bod på efter mere end 10 års research.

Ifølge Marsh, der har sammenholdt en række dokumenter fra Shakespeares tid – blandt andet en skatteopgørelse med Shakespeares navn fra 1598 samt dokumenter fra de læderforhandlere, som ejede bygningerne i området omkring St. Helens Church i den engelske hovedstad – lå forfatterens hjem ved Bishopsgate. Det skriver The Stage.

»At vi nu ved, hvor i London Shakespeare boede, giver os en mere dybdegående indsigt i, hvorfra Shakespeare fik sin inspiration til sit arbejde og sit liv. Efter få år, fra han flyttede til London fra Stratford, levede han pludselig i et af de mest velhavende sogne i byen«, fortæller Geoffrey Marsh til The Stage.

Område med internationalt udsyn

At Shakespeare, inden han flyttede tilbage til Stratford nær Birmingham få år før sin død i 1616, boede i det velhavende og kosmopolitiske område omkring Bishopsgate, har givetvis øvet indflydelse på hans arbejde og karriere, uddyber Geoffrey Marsh.

»Områdets købmænd havde forbindelser ud over Europa, og lægerne var i berøring med den progressive tænkning på universiteterne i Italien og Tyskland, så at leve i netop det område i London kan have styrket Shakespeares position og været med til at fremme hans karriere«.

Mens Shakespeare boede i London, skrev han blandt andet stykket ’Romeo og Julie’.