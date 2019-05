Nyt job: Populær dansk operasanger skal lede poporienteret symfoniorkester

Det bliver en kendt dansk operasanger, tenoren Peter Lodahl, der fra efter sommerferien skal lede det danske symfoniorkester Copenhagen Phil.

»Som internationalt anerkendt operasanger og kunstnerisk leder for CPH Opera Festival kender Peter Lodahl den danske og internationale klassiske scene indefra«, skriver Copenhagen Phil som begrundelse i sin pressemeddelelse.

Orkestret, der i mange år var kendt som Sjællands Symfoniorkester, har som det besparelsesmæssigt hårdest ramte af de fem danske landsdelsorkestre måttet tænke kreativt for at klare sig trods regeringens såkaldte omfordelingsbidrag, der populært har været kendt som den nu afgående kulturminister Mette Bocks (LA) ’grønthøster’.

Den opgave har den afgående orkesterchef, slagtøjsspilleren Uffe Savery, formået at løse. Hans evne til at arbejde sammen med erhvervslivet og skabe nye koncertformater, hvor Copenhagen Phil optræder med pop- og beatgrupper som Efterklang og dj’s som Den Sorte Skole, har givet orkestret medvind i nogle vanskelige år.

Kendt for kunstneriske ambitioner

Som festivalchef og kunstnerisk leder har Peter Lodahl siden 2016 haft ansvaret for den voksende og stadig mere populære CPH Opera Festival, som han har arbejdet med at trække opad i kunstnerisk niveau.

Peter Lodahl var i en del år medlem af Det Kongelige Teaters operasolistensemble. Ved siden af sin internationale karriere har han senest gæstesunget som kongen i Peter Heises opera ’Drot og Marsk’ på nationalscenen.

I 2018 var han en del af regeringens såkaldte vækstteam for kreative erhverv med fokus på at gentænke samarbejder mellem kultur- og erhvervslivet.

Uffe Savery, der blev verdenskendt som den ene halvdel af Safri Duo, meddelte i marts, at han efter ni år forlader Copenhagen Phil for efter sommerferien at tiltræde som ny rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

For at lappe på de økonomiske huller, regeringens egne besparelser har medført, og skaffe relativt flere midler til de symfoniske landsdelsorkestre uden for København, må Copenhagen Phil over en fireårig periode afstå ekstra knap otte millioner kroner, besluttede kulturministeren i 2017. Pengene er fordelt mellem Odense Symfoniorkester og de tre landsdelsorkestre i Jylland.