»Dengang føltes det, som om hele min verden kollapsede«: 3 danske skuespillere fortæller om deres største kiks på scenen

Skuespiller Xenia Lach-Nielsen er denne sæson aktuel i musicalen ’Leonora Christina’ på Odense Teater. Her fortæller hun om sit værste scenekiks.

Xenia Lach-Nielsen Foto: Peter Hove Olesen

»Der er særligt én brøler, der står tydeligt prentet ind i min erindring. Og der skal vi tilbage til 2016, hvor jeg spillede med i ’Jordens søjler’ på Østre Gasværk.

Det er en forestilling, der udfolder sig i et middelaldermiljø. Alt ved omgivelserne signalerer, at vi befinder os i en anden tid, og selv var jeg iført et meget særligt kostume, der bestod af en kjole med fjer over skuldrene, et skørt med en masse stivere og en form for visir foran ansigtet.

Blå bog Xenia Lach-Nielsen Sanger og skuespiller, 47 år. Debuterede i ’Hair’ på Betty Nansen Teatret i 1996. Hun har siden medvirket i særligt musikteater, bl.a. ’Den Eneste Ene – the Musical’ fra 2005.

Inden jeg første gang skulle på scenen, var der en ret lang pause, hvor vi oftest sidder og venter eller gør os klar. Men nogle friske kolleger og jeg ville se, om vi ikke kunne tabe os et par kilo i spilleperioden, og derfor havde vi besluttet os for at bruge tiden på et lille workout-program bag scenen. Så mens de første scener udspillede sig, rendte vi rundt ude bagved og løftede vægte med fuld makeup, strømpebukser, mikroport og opsneglet hår. Sådan var det også den dag.

Og her går jeg helt alene i mørket, da det pludselig går op for mig, at der er et eller andet, som føles helt forkert. Xenia Lach-Nielsen, skuespiller

Da øjeblikket kommer, hvor jeg skal på scenen, trækker jeg godt op i min kjole for at komme helt op på et plateau på scenen. Her råber jeg op og skælder ud i rollen som den vrede Regan, før jeg forlader scenen gennem gangene under publikumsopbygningen.

Og her går jeg helt alene i mørket, da det pludselig går op for mig, at der er et eller andet, som føles helt forkert. Noget er meget anderledes, end det plejer at være. Og da jeg ser ned, lyser problemet op i mørket under mig. Jeg har et par størrelse 41, turkisfarvede Asics-kondisko på.

Og da jeg ser ned, lyser problemet op i mørket under mig. Jeg har et par størrelse 41, turkisfarvede Asics-kondisko på Xenia Lach-Nielsen, skuespiller

Sådan nogle, man jo naturligvis har på, hvis man er seriøs med sin træning og gerne vil kunne springe rundt med god affjedring. Men ikke ligefrem nogle, man bærer i en episk middelalderforestilling. Og da slet ikke de der usmarte træningssko, som altid har været den forkerte farve og lidt for store og kun havde fået lov til at komme ud af skabet, fordi de fik en berettigelse med det træningsprogram.

Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har følt mig så skamfuld. Jeg havde lige et moment, hvor jeg – mens sveden decideret haglede af mig – tænkte: ’Er der nogen som helst chance for, at det gik ubemærket hen?’. Øhm, nej. Der var intet i det stykke, der lagde op til, at jeg skulle bære andet end middelaldersko.

Da jeg kom ud, var min forestillingsleder helt hvid i hovedet. Jeg var jo nødt til at trække noget så heftigt op i min kjole for at komme på scenen, så der havde jeg stået og leveret meget vrede replikker med visir foran ansigtet og et par neonoplyste træningssko. Der var absolut ingen chance for, at publikum havde overset, at den der middelalder-rappenskralde havde sko på fra det 21. århundrede«.

Leonora Christina. 22. januar - 15. februar. Odense Teater. Jernbanegade 21, Odense.

PETER LODAHL

Operasanger Peter Lodahl er denne sæson aktuel i operaen ‘Drot og Marsk’, der spiller på Det Kongelige Teater. Her fortæller han om sit værste scenekiks.

Peter Lodahl.

»Når man, som jeg, er klassisk sanger, medvirker man ofte i operaer, der er skrevet for flere hundrede år siden. Det betyder, at der er visse roller, der går igen, og stykker, som man får lov at besøge i mange forskellige opsætninger.

Og når det kommer til mine scenekiks, så har jeg én tilbagevendende forbandelse i en af de roller, jeg har spillet allerflest gange. Det er som digteren Rodolfo i ’La Bohème’. Det er nemlig sådan, at hvis man skal lykkes med operaens første akt, er det altafgørende, at visse rekvisitter er til stede på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Blå bog Peter Lodahl Operasanger, 45, og uddannet klassisk tenorsanger på Det Jyske Musikkonservatorium og senere på Operaakademiet i København. Han har vunder flere priser for sit arbejde. Siden 2016 direktør for CPH Opera Festival.

I stykket forelsker Rodolfo sig i sypigen Mimi. Og da lyset i hendes hjem en aften er gået ud, kommer hun op i hans lejlighed for at få det tændt. Her mister hun sin nøgle, som Rodolfo finder og efterfølgende bruger som en slags afpresning til at få hendes hånd. Alt dette leder op til øjeblikket, hvor jeg skal synge den berømte arie ’Så kold den lille hånd er’.

Jeg har nu spillet ’La Bohème’ 75 gange i otte forskellige produktioner i hele verden. Og jeg har oplevet at mangle både nøgle, lys og vin Peter Lodahl, operasanger

Men hvis den sang overhovedet skal give mening, er der tre situationer, der logistisk skal gå op. For det første er Rodolfo ikke til den store hjælp, hvis ikke han kan tænde Mimis slukkede lys. For det andet byder han hende på et glas vin oppe i lejligheden. Og det virker umiskendeligt lidt mærkeligt at sige »un po’di vino«, hvis ikke der er en vinflaske at skænke fra. For det tredje skal nøglen ikke bare være på scenen, den skal kunne findes af Rodolfo, hvis den afpresning skal have nogen som helst gennemslagskraft.

Jeg har nu spillet ’La Bohème’ 75 gange i otte forskellige produktioner i hele verden. Og jeg har oplevet at mangle både nøgle, lys og vin. Hver gang står jeg i en blanding af helt kølig handlekraft og fem sekunders total panik, hvor jeg bare tænker fuck, fuck, fuck.

Det er ikke mere end to måneder siden, den sidst var gal til en premiere i Schweiz, hvor jeg i en moderne opsætning skulle tænde Mimis lys med en lighter, som de havde glemt at lægge i mit kostume.