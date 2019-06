I denne uge er der premiere på dokumentarfilmen 'Kongernes fald' om dengang, Danmark pludselig opdagede en besynderlig ny sport. Det hele begyndte med en lun fyr fra Haderslev ved navn Ole Olsen. Og endte med en rivalisering mellem hans to arvtagere Hans Nielsen og Erik Gundersen. Politikens Bo Søndergaard har besøgt de tre hovedpersoner for at høre historien om dansk speedway.