På to nye album viser et par af sommerens festivalaktuelle kammerensembler, hvor langt man kan komme med nerve og mod. Men også, hvordan 25 års samspil forfiner klangen.

FOR ABONNENTER

Når lettiske Baiba Skride går på scenen som solist i Tivoli om små 14 dage for at spille Korngolds violinkoncert, skal hun lægge sig helt fremme i lydbilledet og hele tiden være ene kvinde over for et helt symfoniorkester.