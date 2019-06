Mads Mikkelsen vender fordrukken hjem til dansk film

En superskurk i Marvels cinematiske univers. Hjernen bag selveste Dødsstjernen i ’Star Wars’. En forfrossen overlevende i Arktis og en overnaturlig leder af en form for dødspatrulje i et af dette årtis mest ventede computerspil.

Han har ikke ligget på den lade side i udlandet, ham Mads Mikkelsen. Men nu vender han efter en årrække tilbage til dansk film for at medvirke i Thomas Vinterbergs kommende spillefilm ’Druk’, der netop har startet optagelserne.

Det skriver Zentropa i en pressemeddelelse.

Mikkelsen spiller hovedrollen som gymnasielæreren Martin, og i de øvrige tre store bærende roller ses Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe og Magnus Millang som Martins venner og kolleger.

De fire hovedroller i 'Druk' spilles af Magnus Millang, Lars Ranthe, Thomas Bo Larsen og Mads Mikkelsen.

De fire hovedroller i 'Druk' spilles af Magnus Millang, Lars Ranthe, Thomas Bo Larsen og Mads Mikkelsen.

En halv promille for lidt

I filmen vil de fire finde ud af, at mennesket i virkeligheden er født med en halv promille for lidt.

Opmuntret af teorien kaster de sig ud i et eksperiment og opretholder en konstant alkoholpåvirkning i hverdagen. Langsomt, men sikkert får alkoholen de fire venner og deres omgivelser til at løsne op. Både undervisningen og resultaterne hæver sig, og de begynder for alvor at mærke livet.

I takt med at genstandene ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for nogle, og af sporet for andre.

Mads Mikkelsen har tidligere spillet hovedrollen i Vinterbergs film ’Jagten’, der vandt et hav af danske priser og blev nomineret til en Oscar for bedste udenlandske film.

Den nye film ’Druk’ er skrevet af Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm. Filmen forventes at få premiere 27. august næste år.