Mandag bliver de 12 første snublesten lagt i Danmark. Det er en tysk kunstner, der har lagt mere 74.000 sten i 25 europæiske lande for at minde og ære ofrene for nazisme. Danmark bliver land nr. 26, og der lægges 12 sten forskellige steder i København. På Kronprinsensgade lægges sten for Ruth Fanni Niedrig, som boede der, inden hun blev deporteret. En 8. klasse har arbejdet med hendes historie og er med til at lægge stenen.