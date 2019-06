Populær strikkeside forbyder millionvis af brugere at udtrykke støtte til præsident Trump

Hvis du er Trump-tilhænger og kunne tænke dig at strikke en trøje, der udtrykker din støtte til den amerikanske præsident, kan du godt opgive at lede efter en strikkeopskrift på Ravelry, som ellers er et af verdens største onlinenetværk for håndarbejdsentusiaster.

For selv om det kan lyde ganske upolitisk med et par hæklede sokker eller en stramajbroderet pude, forbyder Ravelry nu deres brugere at udtrykke støtte til Trump, skriver The Guardian.

»Vi kan ikke skabe et forum, som er inkluderende for alle, og samtidig tillade åbenlys støtte til ideen om hvidt overherredømme. Folk, der støtter Trump-administrationen, støtter uden tvivl hvidt overherredømme«, skriver Ravelrys administratorer i et indlæg.

På Ravelry deler over 8 millioner brugere opskrifter og erfaringer om strikning, hækling, vævning og andet lignende håndarbejde, og forbuddet mod at udtrykke støtte til Trump gælder både i opslag på siden, mønstre og på brugernes personlige profilsider.

Ifølge Ravelry selv handler det ikke om at støtte demokrater og forbyde republikanere:

»Vi forbyder absolut ikke konservativ politik. Hadgrupper og intolerance adskiller sig fra andre typer politiske holdninger«, lyder det videre i opslaget.

Håndarbejde har tidligere været brugt i en politisk kamp mod Donald Trump, da kvinder begyndte at strikke, hækle og sy lyserøde huer i protest mod indsættelsen af Trump som præsident.

De lyserøde huer fik navnet ’pussyhat’ i et forsøg på at tage ejerskab over ordet pussy, efter The Washington Post afslørede en optagelse, hvor Trump sagde, at kvinder lod ham »grab them by the pussy«, fordi han var så magtfuld.