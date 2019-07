Det sidste håb for at overleve som FM-kanal er ude for Radio24syv

Den fjerde fm-kanal, som i øjeblikket tilhører Radio24syv, skal ligge i provinsen. Den nye socialdemokratiske regering vil nemlig ikke ændre i de rammer om radiokanalen, som blev vedtaget af den tidligere borgerlige regering og Dansk Folkeparti.

Regeringen gør altså ikke brug af den chance for at ændre i udbuddet, som opstod i sidste uge, da Radio- og tv-nævnet besluttede at udskyde afgørelsen om, hvem der skal have sendetilladelsen, indtil den nye regering havde set på sagen.

Det oplyser Kulturministeriet.

Dermed fortsætter udbuddet af Radio24syvs frekvens som planlagt – et udbud, der ser ud til at gå til et konsortium med Jysk Fynske Medier i spidsen, som er den eneste reelle ansøger.

Regeringen går også videre med den digitale radiokanal, som regeringen og Dansk Folkeparti opfandt som en nødplan, der skal give Radio24syv en mulighed for at overleve, for Radio24syv ikke har søgt om at få forlænget sin sendetilladelse på fm-båndet.

Den nye digitale radiokanal udbydes for en periode på fire år med 70 millioner kroner om året i støtte. Den skal sende 24 timer i døgnet og producere mindst 90 timers nyproduceret radio om ugen. Kulturdækningen skal desuden have en høj prioritet, oplyser Kulturministeriet.