Efter først at have forsvaret sig: NRK lægger sig nu fladt ned og fjerner sketch om 'jødesvin'

Efter først at have forsvaret sig:

Sketchen går sådan her:

En ældre mand med krøller i tindingerne og stort hvidt skæg sidder og venter på, at en ung mand, der ser noget mindre jødisk ud, skal lægge sine brikker ned i brætspillet Scrabble.

»Det var da fælt, som du skulle gruble, da. Det er jo bare et spil!«, siger den jødiske mand.

Den unge mand sidder og vrider sig, fordi hans brikker ligger klar og staver ordet ’jødesvin’.

Det var der rigtig mange, der ikke fandt særlig morsomt, da NRK’s satireafdeling offentliggjorde videoen.

Alligevel forsvarede NRK, Norges pendant til DR, sketchen.

Nu, en uge og 285 klager hos det norske pressenævn senere, har NRK ændret mening.

I en beklagelse, der er lagt ud på NRK’s hjemmeside, forklarer underholdningschef Charlo Halvorsen, at sketchen i virkeligheden gik på, at man ikke skulle bruge ord som jødesvin. Men at den ikke er blevet opfattet sådan.

»Men vår intensjon har åpenbart ikke vært tydelig nok. Og enda viktigere, vi har undervurdert den historiske betydningen og den negative kraften i ordet ’jødesvin’. Vi visste selvsagt ordet var brutalt og krenkende, og i denne konteksten måtte ordet være krenkende, for at sketsjen skulle fungere«, skriver han.

Indigneret Scrabble-entusiast

Nu er sketchen trukket tilbage, og NRK beklager, at den overhovedet blev bragt, over for det jødiske samfund i Norge og alle andre, der er blevet stødt. Det betyder ikke, at NRK ikke skal støde nogen i fremtiden, skriver Charlo Halvorsen:

»Rommet for humor skal være svært bredt. At folk føler seg krenket, er ikke i seg selv noe bevis for, at vi har gått for langt. Så NRK skal fortsatt glede mange og irritere noen med humor og satire«.

Formand i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo Ervin Kohn sagde ved publiceringen for en uge side til Aftenposten, at han først undrede sig lidt over, hvad vittigheden i virkeligheden var.

Og så blev han indigneret. Ikke som jøde, men som kender af spillet Scrabble. Ordet ’jødesvin’ er ikke med i Scrabble-ordbogen, og så har man faktisk kun syv brikker at spille med. Ikke otte som vist i videoen.

»Så har jeg fått tenkt meg litt om og innsett, at jeg ikke er indignert som jøde, men som Scrabble-entusiast«, siger Kohn til Aftenposten.

Vi har citeret de norske kilder på norsk, fordi norsk er et pænt sprog, og fordi danskere godt kan finde ud af at læse det.