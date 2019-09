Dansk kunstner bygger Trump-mure i fotografier fra Mexico

Hvis man bygger en mur, gælder forbuddet om at krydse den vel på begge sider?

Sådan spørger fotojournalist Lasse Bak Mejlvang og kunstner Anders Bendixen på udstillingen ’I promise to do this, Mexico’, som hver onsdag i september kan ses hos Mellemfolkeligt Samvirke på Nørrebro i København.

Billederne, som fotojournalist Lasse Bak Mejlvang har taget, og som kunstner Anders Bendixen har tegnet på, er en kommentar til USA’s præsident Donald Trumps ønske om at bygge en mur på grænsen mellem USA og Mexico, der skal holde mexicanske emigranter ude af USA.

Ifølge Mellemfolkeligt Samvirke kan man på udstillingen se, hvordan det ville se ud, hvis nogen byggede »en Mexico-mur i din baghave«.



Foto: Lasse Bak Mejlvang

»Vi må efterhånden sande, at USA har fået en præsident, som er komplet uforudsigelig. Ikke engang i vores vildeste fantasi kan vi forestille os, hvad han vil tweete eller udtale sig om næste gang. Opførelse af mure, køb af fremmede kontinenter eller brud på allerede fastlagte aftaler? Det er, som om vi i Trumps univers bliver indhyllet i en surrealistisk verden, hvor vi snart ikke kan finde ud af, hvad der er virkeligt, og hvad der er fantasi«, skriver de.





Foto: Lasse Bak Mejlvang

Billederne er taget på mexikanske turistdestinationer som Cancun, Tulum og Holbox.

»Det er da også yderst tiltrækkende, da alle tre steder er beliggende i det nordøstligste Mexico, lige ud til det caribiske øhav. Bekvemt for det amerikanske folk, da der blot er fire timers flyvetur fra New Yorks barske vinter til sol, parasoller og all inclusive-hoteller. Men hvis man vælger at bygge en mur, så gælder forbuddet om at krydse den vel på begge sider?«, spørger fotografen og kunstneren.

Udstillingen er åben hver onsdag i september måned kl. 16.00-20.00.