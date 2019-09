I aften indtager kvinder med orange paraplyer Rådhuspladsen i København

Mere end 250 orange paraplyer vil fredag klokken 17.40 og 18.10 blive slået op på Rådhuspladsen for at fejre, at kvindeorganisationen Zonta fylder 100 år.

Fredag aften vil 270 mennesker – hovedsaglig kvinder – stimle sammen på Rådhuspladsen i København for at hædre kvinden på billedet her, hinanden og ikke mindst den kvindeorganisation, som de alle er og har været en del af. Måske vil det regne?

Vi er trods alt midt i et dansk efterår. Men det vil være ligegyldigt, for de fremmødte vil alle have en stor orange paraply i hånden. Sammen vil de placere sig således, at de set fra luften vil danne et stort appelsinfarvet z.

Z står for Zonta. En kvindeorganisation med det formål at skabe et netværk mellem selverhvervende kvinder og styrke deres kamp for at få lige vilkår med mændene. Og z’et står der nu, på Rådhuspladsen, fordi organisationen fylder 100 år.

Den blev oprindelig stiftet af den amerikanske journalist og dramatiker Marian de Forest. Herhjemme blev den første Zontaklub stiftet i 1935 af den føromtalte kvinde på billedet med den karakteristiske næse og de fremadskuende øjne.

Hun hedder Esther Göthe, og hun arbejdede faktisk på Politiken, hvor hun fra 1921 var redaktør på avisens ’Dameside’. Hun var bedre kendt som ’Obersten’, og hun gik klædt i skræddersyede jakkesæt, der kun adskilte sig fra mændenes ved at have nederdel i stedet for bukser.

un gjorde dengang, hvad hun kunne for at snige lidt kvindefrigørelsestanker ind i spalterne mellem ellers traditionelle dameting om god husførelse og konfirmationsfejring.

I dag kæmper Zonta stadig for kvinders rettigheder. Særlig fokus er der på barnebrude og vold mod kvinder. Når paraplyerne slås ned klokken 18.10, er der fejring på selve rådhuset.