Grådig monopolvirksomhed er nu god samarbejdspartner igen: Disney må alligevel godt få et ekstra ben af edderkoppen

Efter en måned med sure fans har Marvel og Sony nu alligevel indgået en aftale, der betyder, at Tom Hollands populære inkarnation Spider-Man tilsyneladende kan være med i begge studiers superheltefilm.

Sony og Marvel har indgået en aftale, der gør det muligt for Spider-Man fortsat at være en del af Marvels populære cinematiske superhelteunivers.

Det skriver flere udenlandske medier.

Det chokerede og var oprørende for mange fans, da Sony Pictures i slutningen af august meddelte, at man ikke kunne lande en ny aftale med Disney omkring den populære superhelts deltagelse i Marvels helteepos.

Hashtags som #SaveSpidey, #SpiderManBelongsInTheMCU og #SaveSpiderManFromSony syntes at fylde de sociale medier i USA.

Ifølge Sony brød forhandlingerne sammen, fordi Disney – der ejer Marvel – ville dele omkostninger og overskud ligeligt i stedet for kun at få 5 procent af indtjeningen.

Det nægtede Sony.

Det betød, at Tom Hollands ekstremt populære inkarnation af edderkoppen ikke ville optræde i Marvels cinematiske univers i fremtiden, selv om der i den grad var lagt i kakkelovnen til, at New Yorks venlige kvartershelt skulle indtage en større rolle.

Nu meddeler Sony Pictures og Marvel Studios så alligevel, at man har landet en aftale, der ifølge Variety sikrer Disney 25 procent af indtjeningen i stedet for de først foreslåede 50.

Marvel-boss Kevin Feige vil co-producere den tredje film om Spider-Man, der rammer biograferne i 2021, og derudover vil murkravleren medvirke i en anden, unavngiven Marvel-film.

Kan krydse universer

Flere eksperter havde allerede spået, at Sony ville have svært ved at stå fast på den oprindelige beslutning.

Den seneste film om Peter Parkers superheltealterego, ’Spider-Man: Far From Home’, blev nemlig det lettere pressede filmstudies mest succesrige film til dato.

»Vi har haft et fantastisk samarbejde i de sidste fire år, og vores fælles ønske om at kunne fortsætte var lige så stort som for mange af vores fans«, siger Sonys pressechef, Robert Lawson, til Variety.

Den nye aftale betyder også, at Sony fortsat kan bruge Spider-Man i egne film som for eksempel serien om superskurke fra Spider-Man-universet, der blev skudt i gang med filmen om Krybet.

»Spider-Man er et stærkt ikon og en helt, hvis historie ramme alle mennesker i alle aldre over hele kloden. Han er tilsyneladende også den eneste superhelt med superkræfter, der gør det muligt for ham at krydse cinematiske universer. Så når Sony fortsætter med at udvikle deres edderkoppe-univers, ved man ikke, hvilke overraskelser der vender«, siger Marvel-mand Kevin Feige.

Selv om det var Marvel, der oprindelig opfandt Spider-Man, har Sony ejet filmrettighederne til figuren siden 1996, hvor Marvel kæmpede mod konkurs og solgte et hav af rettigheder fra.