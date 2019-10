Radikale vil oprette nationens bogklub, som skal dele gratis bøger ud

Der skal bruges markant flere penge på at få musik, museum og teater ud til flere danskere landet over, foreslår de radikale i nyt kulturudspil. Og staten skal dele gratis bøger ud, så den store samtale anno 2019 også bliver om litteratur.

Mens regeringen lægger op til at begrænse de årlige besparelser på kulturen, vil Radikale Venstre nu trække i spenderbukserne.

Som del af partiets udspil til forhandlingerne om finansloven, der offentliggøres mandag, foreslår partiet at afsætte 208 millioner kroner, som ikke blot skal annullere alle besparelser, men også øge kulturbudgetterne med det formål at få rytmisk og klassisk musik, museumstilbud, teater og litteratur ud til flere danskere.

Området har gennem en årrække været behandlet mildest talt stedmoderligt, mener partiets kulturordfører, Zenia Stampe.

»Så dels er der et hængeparti, men der er også brug for en ny kulturpolitik, hvor vi faktisk investerer i kunstnerne og kulturinstitutionerne. Vi har haft masser af debat om kulturkanoner og værdipolitik på Christiansborg, men virkeligheden er, at der i to årtier har været ført en afviklingspolitik«, siger hun.

»Her har især den nye danske kunst og kultur været underprioriteret, så det gør vi noget ved nu ud fra den grundtanke, at der ikke er en modsætning mellem bredde og kvalitet. Det handler om at få det bedste af det bedste ud til de mange, ikke kun de få«.

Som del af den erklærede »investeringspakke« foreslår partiet at styrke den rytmiske musik ved at oprette 6 nye regionale spillesteder i tillæg til de nuværende 18. De statsanerkendte museer skal imens have øget deres bevilling, så der bliver råd til at oprette nye rundtomkring i landet, lyder et andet forslag. Landets teatre uden en fast scene, der spiller rundtomkring på danske skoler, plejehjem, boligområder, får styrket deres vilkår, og desuden skal den fælles offentlige samtale om litteratur støttes med et utraditionelt forslag om en såkaldt nationens bogklub. Her skal staten to gange om året finansiere indkøbet af »en bemærkelsesværdig dansk skønlitterær bog«, som så skal foræres gratis væk på biblioteker eller hos boghandlere.

Svinestreg

I kulturudspillet vil partiet også kompensere landsdelsorkestret Copenhagen Phil, der i dag alene bærer alle besparelser for alle landsdelsorkestre på sine skuldre. Det blev resultatet efter et forløb under den foregående regering, hvor både DF og LA helst ville have lukket orkestret helt.

»Det var, undskyld udtrykket, en svinestreg, at man lod hele Sjællands og Lolland-Falsters orkester bære alle besparelserne. Og den der pusten til en konflikt mellem øst og vest råder vi bod på her, men vi går også videre og giver alle landsdelsorkestrene nogle flere penge, så de kan komme ud til endnu flere«, siger Zenia Stampe.

Det radikale udspil er »spændende«, mener SF’s gruppeformand, Jacob Mark.

SF har dog ikke megen tiltro til, at der kommer mange ekstra penge til området, og vil derfor først og fremmest gå efter at få afskaffet de årlige besparelser, det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Og så vil partiet have et såkaldt kulturelt fritidspas, som skal tilbydes børn og unge fra udsatte familier, så de kvit og frit kan gå til fodbold, guitarspil eller en anden kulturel eller sportslig aktivitet.

»Der er stadig meget stor ulighed i adgangen til kultur herhjemme. Så vi vil gerne bidrage til, at de her børn bliver mere vant til at gå til kulturelle aktiviteter«, siger Jacob Mark.

Ifølge SF vil det kulturelle fritidspas koste omkring 40 millioner kroner årligt.

Også Enhedslisten har i sit udspil til finansloven afskaffelsen af omprioriteringsbidraget på hele kulturen som det store slagnummer på området. Faktisk er det partiets eneste kulturkrav.