Fem hjerter: Virtuose John Scofield viste, hvor skabet, stolene, standerlampene og skænken skulle stå

Blå bog

Miho Hazama

Født i Tokyo i 1986. Uddannet som klassisk komponist fra Kunitachi-konservatoriet i Tokyo. Derefter studier i jazzkomposition og orkesterledelse ved Manhattan School of Music i New York hos Jim McNeely, der stod i spidsen for DR Big Band 1998-2003.

Magasinet DownBeat, der regnes blandt verdens førende jazzmedier, har optaget hende på listen ’25 for the Future’, hvilket gør hende til en musiker, der forventes at få afgørende indflydelse på jazzmusikkens fremtid. Hun modtog i 2015 Charlie Parker Composition Prize.

Hun har skabt sit eget orkester, m_unit, og har udgivet adskillige albums, herunder debuten ’Journey to Journey’, der fik ’Rising Star’-prisen i hendes hjemland. Hun har desuden arbejdet sammen med folk som Joshua Redman – og skrevet musik til symfoniorkestre, balletforestillinger, fjernsyn og film.

Tiltrådte 1. oktober som den første kvinde posten som chefdirigent for DR Big Band.





Vis mere