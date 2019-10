Et af Radio24syvs mest populære programmer overlever: »Jeg skulle bruge noget tid på at forklare hende, at det ikke var telefonfis«

Når Radio4 i Aarhus 31.oktober overtager sendetilladelsen fra Radio24syv, overtager de også kanalens udsendelse ’Nattevagten’, der sendes live hver aften fra midnat til klokken 3.

Betingelsen fra Radio24syvs side er, at programmet fortsat produceres af det samme produktionsselskab og med de samme værter, som i de seneste år har haft telefonen åben hver nat for at tale med alle dem, der ikke »kan, vil eller må sove«, som kanalchef på Radio24syv Mikael Bertelsen siger.

Det er en måned siden, han ringede til direktøren for den nye Radio4, Anne-Marie Dohm, og foreslog hende, at Radio4 også overtager ’Nattevagten’, når de 31. oktober overtager FM-sendetilladelsen.

»Jeg skulle bruge noget tid på at forklare hende, at det ikke var telefonfis. Jeg forestiller mig, at det var ligesom da Reagan og Gorbatjov mødtes på Island for at tale om nedrustning«, siger Mikael Bertelsen.

Da Mikael Bertelsen og Mads Brügger fik ideen om at give natteradioen videre, var de stadig i gang med at finde ud af, hvad de skulle sende, hvis de fik den DAB-kanal, som nu er gået til Loud. Og de kunne se, at ’Nattevagten’ ikke passede ind på kanalen, men syntes, det var en skam, hvis programmet ikke overlevede.

Aftalen med Radio4 kom på plads, før Radio24syv fik afslag på at drive den DAB-kanal, der nu er gået til Loud.

»Da vi sendte vores ansøgning til DAB-kanalen, var vi bevidste om, at vi skulle spare 23 millioner kroner om året og vi mente ikke, ’Nattevagten’ ville fungere på digital radio. Det er et program, der skal leve på FM og er som skabt til den romantik, der går helt tilbage til krystalapparaterne. Det er både til ældre, søvnløse lyttere og folk der sidder og passer en reception om natten, og det er vigtigt i forhold til lytterskaren, at programmet fortsætter på samme frekvens«, siger Mikael Bertelsen.

Ifølge programchef på Radio4 Rikke Hedman er Nattevagten »god gedigen public service, som bor lige godt her som der«.

»Det rummer det nærvær og den nysgerrighed, som bliver definerende for den nye radio, og derfor vil vi meget gerne føre det videre, og vi skal nok passe godt på ’Nattevagten’«, siger hun.

Progammet bliver på skift beværtet af blandt andre Nima Zamani, Ulrik Crone, Keith Thomas Lohse og Rikke Grosell. Det er svært at lave taleradio om natten, forklarer Mikael Bertelsen.

»Logikken er jo gået i seng, fornuften sover, og der dukker tanker og hemmeligheder op om natten, og det brugte vi i hvert fald de første 2-3 år på at finde ud af, hvordan man håndterer«.

Hver nat har der i de senere år siddet en vært på Radio24syv og talt med folk, der ringer ind og fortæller om deres hunde, deres skilsmisse, om at være hjemløs, eller som bare gerne vil have en snak om kærlighed, etnicitet, nationalstaten eller overgangsalderen.

»Jeg husker blandt andet en nat, hvor to brødre, der ikke havde talt sammen i årevis blev ført sammen af ’Nattevagten’. En anden gang ringede en mand fra Gentofte ind og fortalte, at han var blevet skilt, men at de ikke kunne komme af med huset, så han og ekskonen levede stadig adskilt under samme tag. Der er mange, der fortæller deres hemmeligheder til ’Nattevagten’, men det sker der ikke noget ved, for dem, der eventuelt kunne blive stødt på manchetterne, ligger og sover«, siger Mikael Bertelsen.

Når Radio4 overtager sendetilladelsen 31.oktober ved midnat, bliver det dog ikke med liveprogrammet ’Nattevagten’ som sin første udsendelse. Ved premieren har Radio4 andre planer for natten.