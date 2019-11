To talebankrigere gjorde sig smukke, fik taget billeder – og efterlod dem

For cirka to årtier siden gik to talebankrigere ind i et fotostudie i Kandahar i Afghanistan for at blive fotograferet. Øjnene var malet sorte og huden pudret fin og glat.

Billederne blev fremkaldt på gammeldags vis, men de blev af ukendte årsager ikke afhentet. Senere, i 2002, var Taleban fordrevet fra Kandahar, og portrætfotografierne af de to mænd lå stadig i fotostudiet og ventede. Her fandt fotografen Thomas Dworzak dem, og han blev straks fascineret af billederne, som han fik lov til at købe.

»De sagde: »Hør her, de kommer ikke tilbage for at hente dem««, siger han til The Guardian.

Næste år vil fotografierne fra Kandahar indgå i en udstilling på museet The Barbican i London ved navn ’Masculinities – Liberation Through Photograph’.

»Jeg er næsten misundelig på den fotograf, der portrætterede disse fyre ... Taleban var på det tidspunkt den absolutte personificering af ondskab, og så står de og holder i hånd med plastikblomster. Det er meget forvirrende, men det kan jeg godt lide«.

Fotografi er haram

Spørger man Ravinder Kaur, lektor i sydasienstudier ved Københavns Universitet, er det nu slet ikke så forvirrende, at mændene har makeup på.

»I Afghanistan og hele Sydasien – det gælder også Indien og Pakistan – er det ikke ualmindeligt, at mænd bruger en slags makeup, hvor man maler sig sort om øjnene. Så jeg er ikke så overrasket«.

»Overraskelsen er faktisk en meget vestlig reaktion, fordi makeuppen ikke passer ind i vores opfattelse af, hvordan en mand skal være. Her i Vesten går mænd ikke med sort om øjnene«, siger hun.

Det er selvfølgelig selvmodsigende, at mændene overhovedet stiller op for at blive fotograferet, siger hun. For ifølge Taleban er et fotografi uislamisk eller haram, forbudt.

»Men som vi alle sammen ved, er al politik fuld af modsætninger«, siger Ravinder Kaur.

Taleban lod i øvrigt gerne fotobutikker eksistere i de områder, de kontrollerer, fordi krigerne af og til har brug for billeder til eksempelvis pas, fortæller Ravinder Kaur.

Tror du, de har fået taget billederne i skjul?

»Det er ikke sikkert. Husk, det er foregået i et fotostudie, så det er en slags offentligt sted. Alle kan gå derind«.

Ravinder Kaur nævner flere bøger, der ligesom billederne fra butikken i Kandahar har vist en anden side af talebankrigerne ved eksempelvis at publicere krigernes digte. Det vækker altid debat, siger hun.

»Spørgsmålet er, om den slags billeder menneskeliggør folk, som gør horrible ting ved andre mennesker – eller om de rejser spørgsmålet, hvorvidt helt almindelige mennesker kan gøre horrible ting ved andre mennesker«, siger hun.

Udstillingen åbner til februar 2020 på museet The Barbican i London og tæller også værker af eksempelvis Laurie Anderson og Richard Avedon.