»Jeg er lykkelig i mit hjerte: Jeg føler mig fri«: Flygtningeforfatter har forladt Stillehavsø efter over seks år som et nummer i asylsystemet

Den kurdisk-iranske forfatter Behrouz Boochani er i New Zealand, hvorfra han håber at få ophold i USA.

Et sted i New Zealand sidder nu den prisvindende forfatter Behrouz Boochani efter i over seks år at havde siddet fast i det australske asylsystem på øen Manus i Papua Ny Guinea.

»Jeg vil aldrig tilbage til det sted«, siger han til The Guardian.

»Jeg vil bare være fri fra det system, af den proces. Jeg vil bare være et sted, hvor jeg er en person, ikke blot et nummer, ikke blot en titel som ’flygtning’«.

I løbet af sin tid på øen Manus, hvor Australien ifølge en aftale med Papua Ny Guinea sender deres bådflygtninge hen, er han blevet en talsperson for flygtninge fanget i det australske system.

Han har udgivet bogen ’No Friend But the Mountains’, hvor han også beskriver sin flugt fra Iran og angsten for at drukne på en overfyldt båd mod Australien. Han ankom til australsk territorium - på Juleøen - netop som det nye system med at sende bådflygtninge videre til Papua Ny Guinea blev sat i kraft. Bogen fik her i Politiken fem hjerter af litteraturredaktør Jes Stein Pedersen.

Politiken interviewede i marts i år Behrouz Boochani via Whatsapp. Her fortalte han om oplevelsen af at betragte et fotografi af sig selv, som i hans øjne blot forestillede en flygtning. Som om hans person var ophørt med at eksistere.

»En flygtning, som har været tortureret i årevis, men som stadig er i live, som stadig eksisterer«, sagde han til Politiken – ordet ’tortur’ har han konsekvent brugt om forholdene på Manus, også i sin bog.

»Den australske regering siger, at vi ikke eksisterer, men vi er her, vi er mennesker, og vi vil selvfølgelig kæmpe for vores rettigheder. Derfor ser jeg ikke mig selv i det billede. Det er et symbol. På flygtninge over hele verden, som har været ignoreret af regeringerne«.

Lykkelig i hjertet

Nu er han i New Zealand på et visum, der varer en måned, skriver The Guardian. Han har fået dette visum for at deltage i en litterær festival i Christchurch, og herefter håber han, at han kan få opholdstilladelse i USA.

Nogle af de andre flygtninge fra øen Manus har fået amerikansk visum som en del af en aftale, der blev indgået mellem daværende præsident i USA Barack Obama og daværende præsident i Australien Malcolm Turnbull. En aftale, som Donald Trump overraskende gik med til at opretholde efter en bizar telefonsamtale med den australske kollega.

Får Behrouz Boochani ikke opholdstilladelse i USA, vil han forsøge at blive i New Zealand, skriver The Guardian - som forfatteren også i løbet af sine år på Manus har arbejdet for som journalist.

New Zealand har siden 2013 tilbudt at give asyl til omkring 150 af Australiens bådflygtninge om året - de flygtninge, der sidder på øerne Manus og Nauru i Papua Ny Guinea. Indtil videre har Australien afvist dette ud fra argumentet om, at flygtningene så alligevel vil kunne komme til Australien senere, når de eventuelt er blevet statsborgere i New Zealand.

Behrouz Boochani på 36 år selv er lykkelig over at være væk fra den ø, hvor han har tilbragt sit liv siden han fyldte 30.

»Alle på Manus bærer på så mange smertefulde minder, vi kan aldrig efterlade dem tilbage på øen... Men jeg er lykkelig i mit hjerte: Jeg føler mig fri«, siger han til The Guardian.