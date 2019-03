Behrouz Boochaniflygtede fra Iran for at få asyl i Australien men blev i stedet placeret på en lille ø i Stillehavet, hvorfra han har skrevet en prisvindende bog. Men hvorfor køber Boochani ikke bare en flybillet til vesten og giver den som international succesforfatter – i stedet for at vente forgæves på australsk asyl?

