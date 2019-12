5 hjerter til livgivende dødsmesse: Goethes tragiske kærlighedsklassiker rammer stadig noget dybt i os

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Man træder lige ind i dødsromantikkens hjerte. Mørket opsluger en, allerede da man famler sig på plads, knugende og forjættende. Rummet oser af fordums gravkapel med blafrende vågeblus, blege blomster og Jomfru Maria-figurer, mens en manende præstinde (karismatiske Di Garbi) ved sit flygel tjener som vogter over forestillingens dødsmesse for kærligheden. Som der står med graffiti på murvæggen: Love will tear us apart.