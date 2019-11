Efter blokade og rektors afsked: Kulturministeren overvejer at indsætte en bestyrelse på Filmskolen

Kulturminister Rasmus Prehn har bedt sit ministerium om at undersøge muligheden for at etablere en bestyrelse på Filmskolen.

Oven på den årelange konflikt på Filmskolen, der fredag i sidste uge kulminerede med, at rektor Vinca Wiedemann måtte trække sig, overvejer fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) at indsætte en bestyrelse på skolen.

»Det giver meget god mening, set i lyset af det vi har været igennem på det seneste«, siger Rasmus Prehn, der nu har bedt sit ministerium undersøge, hvordan en sådan bestyrelse kan etableres.

Filmskolens elever har rejst kravet om en bestyrelse i forbindelse med deres kritik af, at Vinca Wiedemann ville gøre skolen akademisk på bekostning af den håndværksmæssige og kunstneriske del af uddannelsen.

Det førte til en ugelang blokade af skolen, indtil Vinca Wiedemann og Kulturministeriet blev enige om, at hun var nødt til at stoppe.

Nu har Danske Dramatikere, Danske Filminstruktører, Producentforeningen og Film- og tv-arbejderforeningen (FAF) sendt en opfordring til kulturministeren om at oprette den bestyrelse, eleverne ønsker.

»Den langvarige uro om Filmskolen peger på behovet for at gentænke, hvordan skolen i fremtiden skal ledes, så der skabes ro om en fortsat udvikling af Filmskolen på et filmfagligt og kunstnerisk grundlag«, skrev de.

»Vi mener, at en bestyrelse med de nødvendige filmfaglige og kunstneriske kompetencer er afgørende for Filmskolens udvikling, og indgår gerne i arbejdet med at nedsætte en sådan bestyrelse«.

En bestyrelse vil ifølge filmbranchen ikke bare være en støtte til Filmskolens rektor, men også være et sted, hvor skolens elever og lærere kan gå hen, siger direktør Jørgen Ramskov:

»Bestyrelsen kan være et korrektiv og et sted, eleverne kan henvende sig, inden de blokerer skolen«.

»Intentionen er god«

Fungerende kulturminister Rasmus Prehn siger, at han lytter til opfordringen og er enig i, at det umiddelbart lyder som en god idé.

»Jeg forstår godt ønsket, intentionen er god, og jeg vil arbejde videre med det. Men det kræver en lovændring. Så nu har jeg bedt mit ministerium om at se på, hvad der er af fordele og ulemper ved at etablere sådan en bestyrelse, og hvordan det i givet fald skal skrues sammen, før vi tager endelig stilling til, om vi skal gå videre med det«, siger Rasmus Prehn.

Sidste fredag blev den tidligere direktør for Film Fyn og tidligere formand for Det Danske Filminstitut Bo Damgaard indsat som midlertidig rektor på Filmskolen.

Han siger, at han nu er i gang med en lytteproces, hvor han taler med elever, lærere og branchen om uddannelsen, og han vil ikke melde noget ud om, hvordan han mener, at uddannelsen fremover skal skrues sammen.

Bo Damgaard kalder forslaget om en bestyrelse interessant.

»Og det vil jeg meget gerne drøfte med kulturministeren, når vi er kommet længere i processen«.