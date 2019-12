Godfather-skuespiller Danny Aiello er død - 86 år Skuespiller Danny Aiello blev kendt, da han spillede gangster i anden "Godfather"-film. Torsdag døde Aiello.

Den amerikanske skuespiller Danny Aiello, der blandt andet er kendt fra filmen 'Godfather 2', er død torsdag. Han blev 86 år.

Det bekræfter Aiellos agent, Jennifer De Chiara, i en mail til New York Times, hvor der ikke bliver gået i detaljer. Af samme årsag er dødsårsagen uvis.

Det amerikanske underholdningsmedie TMZ skriver, at han led af en alvorlig infektion, og at han døde på hospitalet.

Danny Aiello efterlader sig konen, Sandy, og deres tre børn.

Skuespilleren, der er af italiensk afstemning, brød igennem som 40-årig i 1974 i den anden film i 'Godfather'-trilogien, hvor han spillede gangsteren Tony Rosato.

Aiello blev nomineret til en Oscar for bedste birolle i Spike Lees film 'Do the Right Thing' fra 1989. Her spillede han pizzariaejer.

I 1987 spillede Aiello over for sangerinde og skuespillerinde Cher i komediefilmen med den danske titel 'Lunefulde måne'. I filmen var de to forlovede, og noget tyder på, at de to også blev tætte i virkeligheden.

Cher hylder Aiello

På Twitter har Cher skrevet en hyldest til den nu afdøde skuespiller.

»Farvel min kære Danny. Danny var en god skuespiller, men en genial komedieskuespiller. Vi grinte så meget, mens vi lavede 'Lunefulde måne'«.

»Det var en af de lykkeligste tidspunkter i mit liv, og han var en af årsagerne til det. Farvel«, skriver Cher.

Han har desuden optrådt i popstjernen Madonnas musikvideo 'Papa Don't Preach', hvor han spillede sangerindens far.

I en alder af 70 år indspillede han flere albums som jazzsanger og turnerede også med et stort band.

