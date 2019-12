Jonatan Spang svarer igen på kritik for klima-jokes: »Kære Sofie, jeg tror, vi to gerne vil noget af det samme«

Jonatan Spang mener ikke, at han modarbejder den grønne omstilling, som han bliver beskyldt for i et debatindlæg

Sofie Bruus Hansen, der er studerende og aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse var meget skuffet, da hun så Jonatan Spangs nyeste onemanshow, ’Typisk’.

Hun synes, at han joker med klimakrisen. Og hun har svært ved at se det sjove i udsagn som »skal vi ikke sende Greta tilbage i specialskolen?« og »overdriver forskerne ikke lidt? Hvad er problemet? Jeg har da stadig vand i vandhanen?«.

»Jeg glider længere og længere ned i sædet, og mærker frustrationen og frygten stige for, at de andre i salen skal tage hans ord til sig«, skriver Sofie Bruus Hansen i et debatindlæg, som blev bragt i Politiken juledag.

Her beskylder hun Jonatan Spang for ikke at leve op til sit ansvar og bagatellisere klimakrisen. Han burde istedet have lavet jokes om, hvor umuligt det er at leve bæredygtigt, eller udstillet politikernes hykleri, skriver hun.

Men ifølge Jonatan Spang er der noget, Sofie Bruus Hansen ikke helt har fanget i hans show.

»Kære Sofie, bare rolig:«, skriver han i et svar, han har lagt ud på sin Facebook og på Twitter.

»Min pointe i showet er netop, at den grønne omstilling ikke kan gennemføres, så længe vores politikere, i populistisk skræk, insisterer på, at det ikke må koste noget for danskerne. Og at pressen har et ensidigt fokus på, hvem alle forandringerne er synd for. Jeg tror, vi to gerne vil noget af det samme«.

Jonatan Spang skriver videre, at de løsrevne citater i debatindlægget fra Sofie Bruus Hansen umiddelbart giver et andet indtryk. Men det er misvisende, mener han.

»På sin egen meta-agtige måde viser det, hvor svært det er at lave satire, når nogen mennesker ser alle, der bevæger sig væk fra de talking points, der bruges i deres ekkokammer, som fjender«, lyder det fra komikeren.