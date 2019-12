Studerende: Jonatan Spang er for intelligent til at joke med noget så alvorligt som klimakrisen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Skal vi ikke sende Greta tilbage i specialskolen?«, spørger Jonatan Spang i sit nye onemanshow, ’Typisk’. Hele salen griner. Undtagen mig. Som kæmpe Spang-fan havde jeg glædet mig meget og også grinet meget i løbet af aftenen, men nu sad jeg på forreste række med korslagte arme og et misfornøjet ansigtsudtryk. Der blev joket med klimakrisen med alt fra »Overdriver forskerne ikke lidt? Hvad er problemet? Jeg har da stadig vand i vandhanen?« til »Det er for sent, der er ikke noget at gøre, vi kan lige så godt give op«. Jeg glider længere og længere ned i sædet, og mærker frustrationen og frygten stige for, at de andre i salen skal tage hans ord til sig.