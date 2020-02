»Hey, se lige, hvad jeg har her«: Kunst, kultur og kaos skal styrke kvaliteten i daginstitutionerne

Fakta

LegeKunst er et landsdækkende udviklings- og forskningsprojekt for børn i alderen 0-6 år. ​​​​

20.000 børn i dagpleje, vuggestue og børnehave i 18 kommuner, over 1.000 pædagogiske medarbejdere, mere end 8.000 pædagogstuderende, hundredvis af kunstnere, op til 50 kulturinstitutioner samt forskere og pædagoguddannelser over hele landet er involveret i LegeKunst, som​​​​ arbejder sammen om at fremme og skabe større kvalitet i børns leg og dannelse gennem kunst, kulturaktiviteter og oplevelser.

LegeKunst er kompetenceudvikling for det pædagogiske personale med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud.​​​​

Projektet er udviklet og drives af Kulturprinsen, som er et udviklingscenter for børne- og ungekultur med base i Viborg og har et samlet budget på 70 millioner kroner. ​​​​

