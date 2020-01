'Joker' kan vinde flest Oscars: Her er alle de nominerede

’Joker’ er topscorer med 11 Oscar-nomineringer - blandt andet for Bedste Film og Bedste Instruktør.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Når oscarstatuetterne skal uddeles 9. februar, møder en række film med enten krig, uroligheder eller som minimum et par skududvekslinger op med de bedste odds for at få en eller flere af de eftertragtede priser med hjem.

Mandag blev sløret løftet for, hvilke film og skuespillere der er nomineret i hvilke kategorier. Topscoreren blev filmen ’Joker’, der er nomineret i 11 kategorier.

Det er nomineret i kategorien Bedste Film og Joaquin Phoenix og Todd Phillips er nomineret for henholdsvis Bedste Mandlige Hovedrolle og Bedste Indstruktør.

Dermed fortsætter tendensen fra den britiske filmpris Bafta, hvor ’Joker’ også har flest nomineringer til prisuddelingen, som finder sted en uge før oscarstatuetterne uddeles.

Ud over ’Joker’ har også ’The Irishman’, ’Once Upon a Time ... in Hollywood’ og ’1917’ fået en bredt udvalg af nomineringer af Oscar-priser.

Alle tre film har ti nomineringer.

For ’The Irishman’ er to af dem dog i samme kategori, da både Al Pacino og Joe Pesci er nomineret for Bedste Mandlige Birolle for deres roller i filmen.

Sammen med ’Joker’ er de alle fire konkurrenter til en række af de største priser. Alle er de nomineret til prisen som Bedste Film. Alle fire instruktører er nomineret til Bedste Instruktør.

Derudover er Leonardo DiCaprio nomineret i kategorien Bedste Mandlige Hovedrolle for sin rolle som Rick Dalton i ’Once Upon a Time ... in Hollywood’.

Fra samme film er Brad Pitt nomineret til en pris for Bedste Mandlige Birolle. Det vil i så fald være hans første Oscar som skuespiller.

ritzau