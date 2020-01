Dansk-syrisk dokumentar er nomineret til en Oscar

The Cave er blandt de fem dokumentarfilm, der kan få en Oscar 9. februar.

Den dansk producerede dokumentarfilm, ’The Cave’, er nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Dokumentar.

Filmen er instrueret af syriske Feras Fayyad, der bor i Danmark, og produceret af Danish Documentary Productions og handler om et hemmeligt hospital, der findes i underjordiske huler under slagmarken i Ghouta i Syrien.

’The Cave’ vandt publikumsprisen på Toronto International Film Festival i september sidste år, og i november blev Ferad Fayyad hædret med Nordisk Film Prisen. Filmen havde premiere herhjemme i sidste uge, hvor den fik fremragende anmeldelser. Jyllands-Posten kaldte den »en mirakuløs filmbedrift« og Politiken mente, at ’The Cave’ er »en af de mest rystende film i flere år«.

Det er anden gang, Feras Fayyad bliver nomineret til en Oscar. Første gang var i 2018, hvor han var nomineret med den danskproducerede dokumentar ’Last Men in Aleppo’.

Den eftertragtede Oscar-statuette bliver uddelt søndag 9. februar. Men det bliver formentlig uden Feras Fayyad, der er blevet nægtet indrejse i USA.

I et brev til den amerikanske udenrigsminister opfordrer den internationale sammenslutning af dokumentarinstruktører til at omstøde beslutningen om ikke at lade Fayyad rejse ind i USA.

»Feras Fayyed er en respekteret og dygtig dokumentarfilminstruktør, men fordi han er syrer, er han blevet nægtet visum til USA«, skriver sammenslutningen i brevet.

Men indtil videre bliver afvisningen fastholdt.

I kampen om en Oscar er Feras Fayyad og ’The Cave’ oppe imod Netflix’ ’American Factory’ om et kinesisk firma på vej op, brasilianske ’The Edge of Democracy’ om den tidligere præsident Lula da Silva, ’For Sama’ om en kvinde, der opfostrer sit barn under krigen i Syrien, og endelig makedonske ’Honeyland’ om en af de sidste kvindelige biavlere i Makedonien.