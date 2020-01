Oscar-nomineret filminstruktør bosat i København har fået afslag på indrejse i USA

Automatisk oplæsning Beta

Den syriske dokumentarfilminstruktør Feras Fayyad, der står bag den Oscar-nominerede film ’The Cave’, har fået afslag på indrejsevisa til USA.

Det skriver filmsitet Deadline.

I et brev til den amerikanske udenrigsminister opfordrer den internationale sammenslutning af dokumentarinstruktører til at omstøde besltuningen om ikke at lade Fayyad, som er bosat i København, rejse ind i USA.

»Feras Fayyed er en respekteret og dygtig dokumentarfilminstruktør, men fordi han er syrer, er han blevet nægtet visum til USA«, skriver sammenslutningen i brevet.

Filmen ’The Cave’ følger lægen Amani Ballour, der arbejder på et underjordisk hospital under byen Ghouta i Syrien, mens bomberne falder på jordoverfladen.

Afslaget gør ikke alene, at instruktøren ikke kan tage til USA for at lobbye for sin films Oscar-chancer, men også, at han ikke kan være dommer ved Sundance-filmfestivalen, som han også er indbudt til.

Det er ikke første gang, at Fayyed er nomineret til en Oscar. Det var han også for sin dokumentar ’De sidste mænd i Aleppo’ fra 2017.

Politiken bragte for nylig en stort interview med lægen Amani Ballour om hospitalet under jorden.

