Hun fisker støv og slagger op af halsen på et lille barn, der er dækket af nedfald fra en eksplosion. Trøster en lille såret pige ved at fortælle hende, at hun skal vokse op og blive til noget vigtigt. Og lægger en hånd på kuvøserne, hvor de mindste patienter kæmper for livet.

Filmen følger hende og hospitalet i hulen, indtil lægerne bliver tvunget til at forlade Ghouta i april 2018.

For Amani Ballour er flugten foreløbigt endt her i det sydlige Tyrkiet, hvor hun forsøger at forstå, at journalister fra hele verden nu vil høre på, hvad lige præcis hun har at sige.

Men hun ved også, at vi bedst forstår historier med et menneske i centrum. Det var sådan, Feras Fayyad overbeviste hende om at stille sig til rådighed for filmen, og hun sagde ja for at fortælle om de mange ofre blandt dem, hun kalder ’mine børn’.

Det er derfor, hun og jeg sidder på en café i Gaziantep og taler om at klatre i træer og om at turde gøre noget, man ikke må.

At sige nej til far

Amani Ballour ligner ikke en rebel, når hun sidder og rører i en kop arabisk kaffe med kardemommeduft.

Hun fylder ikke meget i landskabet og taler lavt og uden de store armbevægelser. En heftigt vippende fod afslører en uro, som indimellem breder sig til øjnene under det tørklæde, hun altid bærer uden for hjemmet. Men det meste af tiden fortæller hun, som hun har levet: målrettet og determineret med en underspillet selvtillid, som når hun stille konstaterer: »Det, jeg gør, plejer at lykkes«.

Min far er en god mand, det ved jeg i dag. Men han havde et voldsomt temperament og råbte meget ad os, jeg var virkelig bange for ham. I dag ved jeg, at han elsker mig, men det troede jeg ikke dengang Amani Ballour

Det var ikke givet, det skulle gå sådan, da hun voksede op i Ghouta. Familien lignede de fleste andre i området omkring Syriens hovedstad, Damaskus. Hendes far arbejdede som leder af det lokale politis værksted, og når man supplerede hans løn med de grøntsager og frugter, familien dyrkede i deres have, var der mad nok til de seks børn og deres forældre.

»Vi havde hverken mere eller mindre end vores naboer«.

Amani gik i skole og legede med sine søskende og tantens børn fra nabohuset. De spillede fodbold og gemte sig imellem træerne, og indimellem tog hele familien på skovtur ved en lille gård, hvor faderen havde et lille hus med et svømmebassin:

»Vandet lå i skygge af et stort træ, så det var altid meget koldt, men mine brødre badede i det«.

Det meste af tiden var hun glad, men der var et par ting, der kunne gøre hende utryg og forvirret:

»Min far er en god mand, det ved jeg i dag. Men han havde et voldsomt temperament og råbte meget ad os, jeg var virkelig bange for ham. I dag ved jeg, at han elsker mig, men det troede jeg ikke dengang«.

Blå bog Amani Ballour 31 år, uddannet læge fra universitetet i Damaskus i 2013. Arbejdede i fem år på et hospital i den belejrede syriske by Ghouta. Blev oftest blot kaldt Dr. Amani af patienter og kollegaer. Lever i dag som flygtning i Tyrkiet. Har sammen med en række internationale partnere etableret organisationen Al Amal (Håbet), der skal hjælpe kvinder i konfliktzoner.

Er den bærende karakter i dokumentarfilmen 'The Cave', som har premiere til januar.

Og så forstod Amani ikke det med, at hendes far skulle bestemme alting derhjemme.

»Det første, som fik mig til at tænke anderledes, var at se min mor derhjemme. Hun var meget, meget svag. Hun tog ingen beslutninger. Min far bestemte alting. Jeg spurgte hende hele tiden: »Hvorfor siger du ikke noget? Hvorfor gør du ikke noget?«. Min mor var ikke som de andre kvinder i Ghouta. Hun havde faktisk gået på universitetet i Damaskus, så jeg syntes, hun skulle være stærkere end de andre. Men det var hun ikke. Hun gjorde som dem og fulgte traditionerne og svarede: »Det kan jeg bare ikke, Amani. Sådan er det««.

I stedet tog Amani selv et opgør med sin far.

»Jeg var meget stædig. Det gjorde min mor vred: »Det er en synd at sige nej. Du udfordrer ham hele tiden«. Det var jo ikke det, jeg prøvede på at gøre. Men jeg ville det, som jeg ville. Mine brødre var også stædige og kunne godt finde på at sige nej til min far. Så jeg ville være stærk ligesom dem«.

Noget af det, hendes far bestemte, var, at hans døtre skulle giftes unge. Amani har tre storesøstre, og da den ældste var 13 år, blev hun forlovet og gift med en voksen mand i begyndelsen af 20’erne – familierne havde arrangeret ægteskabet.

»Min søster var god i skolen, og da hendes lærere hørte, at hun skulle giftes som 13-årig, bad de min far om at lade hende læse videre. Men han sagde nej. Det husker jeg meget tydeligt. Det endte godt for hende. Hun fik en god mand, men hun var 13 år!? Det fik mig til at tænke over, om tingene kunne være anderledes«.

De to næste søstre i rækken blev også forlovede som 13-årige. Den ene blev droppet af sin forlovede. Den anden brød selv forholdet. Men de lever nu begge i arrangerede ægteskaber med andre mænd.

Hellere ingeniør end kone

Den vej ville Amani ikke. Hun var glad for at gå i skole og god til det. Altid den bedste i klassen. Men da hun var omkring 14 år, begyndte familien at få gæster, der ikke bare kom for kaffens skyld:

»Der kom familier og besøgte os, fordi de ville have, at jeg skulle gifte mig med deres søn. Jeg kan huske første gang, de kom ... Jeg var stadig lille og tynd og lignede et barn. De skulle se på mig, mens jeg serverede kaffe for dem, som traditionen byder«.

Men denne gang valgte Amanis mor at lytte til sin datter. Måske fordi faderen var blevet ældre og svagelig og ikke havde så fast et greb om familien.

»Så uden at spørge min far sagde min mor: »Nej, hun skal ikke giftes nu. Hun vil studere«. Det var usædvanligt, men hun ville forsvare sin datter. Hun havde set tre døtre blive giftet væk uden at få muligheden for at fortsætte i skolen. Og min mor vidste godt, at en uddannelse er vigtig«.

Det forhindrede ikke familierne med de gifteklare sønner i at spørge. Nogle gange lykkedes det hende og moderen at afvise dem, uden at Amanis far opdagede det. Men hvis de var fra lokalområdet, hørte han om det, og så måtte datteren selv sige nej: