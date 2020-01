»Tillykke til de der mænd«: Skuespiller hyldes for lakonisk bemærkning om manglen på Oscar-nominerede kvinder

Det er skuffende, nedslående og præget af stereotyper, at der ingen kvindelige instruktører er at finde blandt de nominerede. Det mener flere kritikere oven på mandagens offentliggørelse af, hvem der er nomineret til Oscar-statuetterne for 2019.

Efter at have annonceret de nominerede i Oscar-kategorien bedste instruktør – der inkluderer Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino og Bong Joon Ho – mandag, sagde den amerikanske skuespiller og instruktør Issa Rae: »Tillykke til de der mænd«.

Herefter ophørte klapsalverne for at blive erstattet af stilhed. En latter syntes at kunne høres i baggrunden, mens Issa Rae sad uden at fortrække en mine og kiggede med et stift blik ind i kameraet.

Hendes pointe er ikke til at tage fejl af: Der var ingen kvinder at finde i bedste instruktør-kategorien, hvilket afspejler den ensidige kønsrepræsentation i løbet af de seneste 10 år, hvor 49 ud af de i alt 50 nominerede har været mænd. Det skriver blandt andet BBC.

Det har fået flere til hylde Issa Rae samt markere deres utilfredshed over nomineringerne på sociale medier.

På Twitter kalder forfatter og aktivist Scarlett Curtis det for »årets indtil videre mest ikoniske øjeblik«, mens filmkritiker hos Los Angeles Times Kimber Myers skriver, at »vi er alle Issa Rae«, for at understrege sin sympati over for udtalelsen.

Den amerikanske manuskriptforfatter Jenelle Riley kalder det nedslående, at filmene ’The Farewell’ og ’Hustlers’, der begge er skrevet og instrueret af kvinder, ifølge hende er blevet udelukket som mulige Oscar-kandidater.

Den amerikanske skuespiller Anthony Revolori skriver på Twitter, at han normalt plejer at støtte beslutningerne bag Oscar-nomineringerne, men at manglen på kvindelige nominerede i år er »intet mindre end en skuffelse« med årets produktioner in mente.

Flere nævner, at kvindelige instruktører som især Greta Gerwig (’Little Women’), men også Lulu Wang (’The Farewell’) og Marielle Heller (’A Beautiful Day in the Neighborhood’) burde have været i spil.

Nødvendigt med forandring

Det er ifølge nyhedsbureauet AP 87. gang ud af 92 mulige, at der ingen kvinder er at finde i kategorien bedste instruktør.

»Nu har vi balladen igen. Der har aldrig været flere kvindelige instruktører end i år, og alligevel får de ikke mulighed for at blive hyldet for deres kunnen af de kulturelle institutioner«, siger direktør Stacy Smith fra tænketanken USC Annenberg Inclusion Initiative, der undersøger diversitet og inklusion i underholdningsbranchen, ifølge AP.

Hun mener på ingen måde, at udvælgelseskriterierne for at blive nomineret er objektive eller baseret på den enkelte instruktørs meritter. I hendes optik beror de derimod på et forældet og traditionelt maskulint syn, i forhold til hvad det vil sige at lede en filmproduktion blandt flere af Oscar-akademiets medlemmer, der står for nomineringerne.

»Der er nødt til at ske ændringer i den stereotype opfattelse af, hvem der kan være en leder. Ellers kommer der aldrig til at ske ændringer på det her område«.

Derudover refererer hun til international forskning, der peger på, at folk som oftest tilskriver det kønsneutrale ’direktør’ en maskulin værdi. Det samme gør sig gældende for ’instruktør’, hvilket ifølge Stacy Smith antyder, at kvinder ikke anset som mulige kandidater til at kunne bestyrer topposter.