Først tøvede de. Nu er filmen Oscar-nomineret: »Det er dybt problematisk, at den bog er skabt af to danske mænd«

Oscarnomineringen af den dansk-grønlandske kortfilm ’Ivalu’ er en del af en succesbølge for grønlandsk film. Centralt placeret i den udvikling er de grønlandske filmfolk Pipaluk K. Jørgensen og Emile Hertling Péronard, der har været med til at få skabt en filmbranche i Grønland. Men vilkårene er svære. For danske filmfolk har bedre muligheder for at fortælle grønlandske historier, end de grønlandske filmfolk selv har.