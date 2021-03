Stream oscarfilmene: Her er otte oscarnominerede film fra de tre fineste kategorier

1 ’Druk’, Bedste instruktør og Bedste internationale film, Grand Hjemmebio

Manuskriptforfatter og instruktør Thomas Vinterberg har netop skrevet historie: Som den første dansker nogensinde er han blevet nomineret til den amerikanske filmpris Oscar, også kendt som Academy Award, i kategorien Bedste instruktør.



Den historiske nominering skyldes Thomas Vinterbergs seneste drama, ’Druk’, som handler om fire venner, alle gymnasielærere, der sætter sig for at efterleve den norske psykiater Finn Skårderuds idé om, at mennesket er født med en halv promille for lidt, og at det følgelig er fornuftigt at drikke. Hele tiden.

’Druk’ er ikke blot nomineret i kategorien Bedste instruktør, men også i kategorien Bedste udenlandske film. Politikens Film&Tv-redaktør, Kristoffer Hegnsvad, spår, at Thomas Vinterberg vinder en Oscar for Bedste udenlandske film – men ikke den for Bedste instruktør.

Til trods for at 2020 af åbenlyse grunde var plaget af halvtomme biografer, så flere end 800.000 danskere ’Druk’ på det store lærred. Det var dog langtfra alle, som kom lige begejstrede ud af salens halvmørke.



Politikens anmelder Joakim Grundahl gav kun tre hjerter til ’Druk’ og skrev: »Filmen savner en klar pointe, og den er ikke så uklar, at dét ligner en pointe«.