Glenn Close, but no cigar: Slår rekord for flest oscarnomineringer uden sejr

Da skuespillerinden Glenn Close i år blev nomineret til en Oscar i katogorien ’Bedste kvindelige birolle’, har det måske været med blandede følelser.

På den ene side nåede hun med nomineringen for sin rolle i filmen ’Hillbilly Elegy’ op på imponerende otte oscarnomineringer i sin karriere, der blandt andet tæller roller i film som ’Farligt begær’ og ’The Wife’.

På den anden side risikerede hun dermed at tangere rekorden for flest frugtesløse oscarnomineringer, der indtil nu ellers har været ensomt besat af Hollywod-legenden Peter O’ Toole (blandt andet kendt fra ’Lawrence af Arabien’).

Da sydkoreaneren Yuh-Jung Youn i nat løb med prisen for ’Årets kvindelige birolle’ for sin rolle i ’Minari’, blev tangeringen så en realitet.

Og da Peter O’ Toole desuden i 2002 modtog en æresoscar for sin samlede skuespilkarriere, er 74-årige Glenn Close nu den skuespiller i historien, der er blevet oscarnomineret flest gange uden nogensinde at have modtaget en eneste af de gyldne statuetter.

Glenn Close blev første gang nomineret til en Oscar i 1983. Det gjorde hun for sin birolle i filmen ’Verden ifølge Garp’.

Oscarakademiet gentog nomineringen af skuespillerinden i kategorien i både 1984 (’Gensyn med vennerne’) og 1985 (’Den bedste’), før hun i 1987 for alvor etablerede sig som et hovedrolle-navn med sin rolle i ’Farligt begær’, hvor hun udgør netop det farlige begær for Michael Douglas.

En rolle, der i 1988 sikrede hende en nominering i kategorien ’Bedste kvindelige hovedrolle’.

Siden har Glenn Close været oscarnomineret for roller i filmene ’Farlige forbindelser’ (1989), ’Albert Nobbs’ (2009), ’The Wife’ (2019) og altså i år for ’Hillbilly Elegy’.