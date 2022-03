Kommentar: Filmkunsten tabte, og voldsmanden Will Smith stjal showet

’Flugt’ og ’The Power of The Dog’ kunne have vundet for filmkunsten med deres historier til fremtiden. En hulemand fra fortiden stjal showet og lyset fra fejringen af afroamerikansk kultur. Hyggefilmen ’Coda’ endte som vinder, skriver film og tv-redaktør Kristoffer Hegnsvad i denne kommentar.