Forhåbentlig går Oscarshowet hen og bliver lidt småpinligt!

Det manglende værtskab er blevet et symbol på Oscars identitetskrise. En krise i forhold til at forstå og handle på den politiske kritik, der siden midt-10’erne har været af repræsentationen i Akademiet og i nomineringerne, og en metakrise i forhold til, hvordan showet – via værtsrollen – skulle afspejle denne kritik og igen finde balancen på begge de ben, Oscarshowet i den bedste verden skulle stå på: nemlig Hollywood-satire og Hollywood-hyldest.

Få fri adgang til vores film- og serieunvers CPH:DOX er tilbage! Derfor har vi valgt at give dig fri adgang til alt vores indhold om film og serier. Så du kan få de bedste anbefalinger. Du får selvfølgelig også adgang til alt andet på politiken.dk. Giv mig fri adgang i 7 dage Prøveabonnementet stopper automatisk, og der er ingen binding.

Allerede abonnent? Log ind her