Politikere afskaffede Filmstriben på baggrund af helt forkerte tal

Beslutningen om at opsige abonnementet på filmtjenesten Filmstriben på vegne af alle københavnere blev truffet på et forkert grundlag.

Da Københavns kultur- og fritidsudvalg i januar besluttede at opsige kommunens abonnement på filmstreamingtjenesten Filmstriben, skete det på baggrund af forkerte tal.

Det skriver administrerende direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen Mette Touborg i en orientering til kultur- og fritidsudvalget, der skal mødes i morgen og drøfte sagen.

Oprindelig blev filmtjenesten valgt fra, fordi der angiveligt kun blev lånt 53.431 film sidste år. Det tal dækker imidlertid over antallet af unikke brugere på siden, »mens det korrekte antal lånte film var 228.479«, hedder det i orienteringen.

»Den anden fejl var, at det var angivet, at langt de fleste brugere ser en enkelt film om året. Der skulle i stedet have stået, at 16.863 brugere (ud af 53.431 brugere) kun ser en enkelt film om året«, står der.

»De konstaterede fejl kan have haft betydning for udvalgets behandling af sagen«, skriver direktøren i orienteringen.

På baggrund af disse oplysninger opfordres kultur- og fritidsudvalget af forvaltningen til at stemme for at forlænge abonnementet på filmtjenesten, der gør det muligt for Københavns borgere at se tre film gratis om måneden med deres biblioteksadgang.

I orienteringen hedder det også, at beskrivelsen af alternative løsninger til Filmstriben har været mangelfuld, og at Filmstriben derfor er den bedste mulighed, indtil en eventuelt alternativ løsning er fundet.

Det var på et møde 30. januar, at Kultur- og Fritidsforvaltningen tillod Københavns Biblioteker at opsige abonnementet for i stedet at tilbyde flere gratis e-bøger og lydbøger til borgerne.

Siden har der været debat om sløjfningen af Filmstriben. Blandt andet her i avisen, hvor filmredaktør Kristoffer Hegnsvad kaldte tjenesten for »filmguld«, der gav adgang til unikt indhold, det er helt umuligt at finde på de internationale streaminggiganters hylder.

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Alt.) ønsker ikke at udtale sig til Politiken, før der er truffet en endelig beslutning om Filmstriben. Det sker i morgen, onsdag.