Fie Laursen fortryder reklame for sugardating: »Det er en kæmpe fejl«

SoMe-kendissen og influenceren Fie Laursen fortryder nu, at hun har reklameret for sugardatinghjemmesiden Todayters.dk.

»Undskyld. Det er en kæmpe fejl. Det er virkelig dumt. Jeg tror bare, at jeg tit glemmer, at der er børn, der følger mig«, siger hun til DR’s Kulturen på P1.

Fie Laursen har flere end 350.000 følgere og en del af dem er under 18 år.

Og hun har fået massiv kritik fra blandt andre Red Barnet, der kalder sugardating for gråzoneprostitution, der kan udvikle sig farligt for unge.

»Fie Laursen fremstår som et idol eller et forbillede. Og det bekymrer os, hvis reklamen normaliserer sugardating som noget – især unge teenagere – tror hører med til et normalt seksualliv. Og at de tænker: Sugardating er noget, vi også skal prøve«, sagde psykolog Kuno Sørensen onsdag.

Men det var ikke en kritik, der bed på Fie Laursen i første omgang. I en mail til Politiken skrev hun:

»De kalder det gråzone-prostitution, fordi de ikke selv ved noget om sugardating – eller har begået sig i det selv. Jeg har før prøvet at sugardate og havde fantastiske oplevelser med det. Det var ikke seksuelle relationer, men nærmere som at have en mentor i livet, der lærte mig en masse og havde dybe samtaler, som ingen ung fyr kunne have haft. Og så blev jeg på samme tid forkælet«.

Bare en datingside

Fie Laursen mente, at hendes reklame for Todayters.dk svarede til at reklamere for enhver anden form for netdating som eksempelvis Tinder. Todayters var sådan set bare en datingside med flere fordele for kvinder, skrev hun.

Men til DR siger hun nu, at hun ikke har tænkt på, at der kunne være 15-årige piger med brug for penge, der oprettede en profil på Todayters.dk og blev udnyttet af en ældre mand.

Fie Laursen blev i januar også udsat for massiv kritik for sine SoMe-reklamer. Dengang var det, fordi hun reklamerede for numseløft, det såkaldte Brazilian butt lift, der anses for at være en livsfarlig operation. En operation hun selv havde fået på en tyrkisk klinik.

Også dengang gik kritikken på, at han havde mange meget unge følgere.