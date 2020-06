Henrik Palle: Det går hurtigt op for en, at der er noget rivravruskende galt i Avaz-brødrenes serie

Sebastian og Andreas Jessen spiller for første gang over for hinanden i spændingsserien ’Alfa’. At der er noget galt mellem de to, er et af de dramaer, der antydes i et blandselv-mix af plottråde.